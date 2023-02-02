Француженки - наш вечный источник вдохновения во всем, что касается стиля, ведь они всегда знают, как выглядеть безупречно в любом возрасте. И касается это не только манеры одеваться, но и, например, приемов в макияже. Рассказываем, как красятся француженки после 50 лет и советуем взять эти бьюти-хитрости на заметку.

Сияющая кожа

С возрастом кожа лица теряет тонус, становится сухой, а ее цвет - тусклым. Именно поэтому так важно поддерживать ее сияние самостоятельно. Помимо грамотно подобранного антивозрастного ухода и регулярного интенсивного увлажнения, в этом поможет макияж. Откажитесь от плотных матовых текстур в пользу легких флюидов с сияющим финишем. На выход можно добавить немного хайлайтера, но не переборщите - сияние должно быть благородным.

Правильный оттенок помады

Если молодых француженок мы часто представляем себе с ярко-красной помадой, то француженки старшего поколения выбирают оттенки более спокойные и благородные. Яркие цвета лишь подчеркнут морщины и сделают вас визуально старше, чем вы есть. Так что даже если помада красная, пускай ее оттенок будет приглушенный. Еще один важный момент - текстура: полностью матовая помада, как и глянцевая, будут играть против вас, так что лучший выбор - сатиновый финиш или легкий благородный блеск.

Легкий румянец

Отличный способ освежить лицо, сделать его более живым и молодым (хотя бы визуально) - использовать румяна. Здесь главное не прогадать с цветом (в этом поможет инструкция) и не переусердствовать с количеством продукта. Достаточно буквально пары касаний пушистой кистью - эффект должен получиться максимально естественным.

Сияющие тени

Как и в случае с тональным кремом и помадой, матовые тени с большой вероятностью утяжелят взгляд и подчеркнут мелкие морщинки вокруг глаз. Именно поэтому текстуру лучше выбирать сияющую. Именно сияющую, а не блестящую, ведь у вас нет цели выглядеть как одна из героинь "эйфории". Советуем присмотреться к кремовым текстурам: они легче тушуются и выглядят естественно.

Макияж "без макияжа"

Если повод не обязывает вас делать яркий макияж, можно обойтись и без него. Правда вместо полного отказа от косметики лучше сделать естественный макияж "без макияжа". Сияющая кожа, слегка подчеркнутые брови и увлажненные губы - вот и все, что вам нужно. Чтобы сделать взгляд более выразительным, используйте черную тушь и карандаш для глаз.

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