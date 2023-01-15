Главные тренды в маникюре

Самыми модными цветами в маникюре зимы 2023 стали насыщенный малиново-красный, травяной зеленый и все оттенки нюда. Об этом "Газете.Ru" рассказала Варвара Котова, директор по продукту и обучению сети салонов маникюра и педикюра "Пальчики", передает Day.Az.

По ее словам, одним из явных трендов в маникюре 2023 года уже стал насыщенный красный оттенок Viva Magenta.

"Как только институт Pantone объявил главным цветом 2023 года Viva Magenta, мы заметили повышенный спрос на красный, малиновый и бордовый маникюр", - уточнила она.

Еще одним фаворитом этой зимы эксперт назвала зеленый цвет.

"Этой зимой мы видим популярность травяных зеленых и серо-зеленых покрытий для ногтей. Но с ними надо быть начеку: такие оттенки не очень гармонируют с бледной кожей", - предупредила она.

Котова добавила, что один из главных трендов в маникюре 2023 года - это минимализм и натуральность, и посоветовала обратить внимание на нюдовые оттенки.

"Если ваша кожа с розоватовым оттенком, который по определению является теплым, то в маникюре лучше использовать холодные оттенки нюдовой палитры. И, наоборот, если ваша кожа имеет голубоватый холодный оттенок, то при покрытии ногтей лаком выбирайте цвета с теплым подтоном" - объяснила она.

Эксперт также поделилась лайфхаком, как визуально удлинить короткие ногти.

"Выбирайте нюдовые оттенки в тон ногтевой пластины - это самый простой и действенный способ визуально удлинить ногти, не прибегая к наращиванию", - рассказала Котова.