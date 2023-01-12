5 вредных привычек в уходе за волосами, которые стоит избегать зимой

Проверьте себя, правильно ли вы ухаживаете за волосами? Если все из пунктов покажутся вам очевидными, поздравляем, вы молодец, и, скорее всего, у вас роскошные волосы. Всем остальным предлагаем обзавестись новыми привычками, которые в будущем помогут улучшить состояние волос.

На американском сайте Refinery 29 мы наткнулись на интересный материал, посвященный обзору самых популярных ошибок в уходе за волосами зимой, которые прокомментировала сертифицированный трихолог, представитель Tangle Teezer Анджела Онуоха. Эксперт перечислила несколько привычек, которые старается избегать.

1. НЕ ВЫХОДИТЕ НА УЛИЦУ С ВЛАЖНЫМИ ВОЛОСАМИ

Летом, в сухую жаркую погоду, можно позволить себе и вовсе отказаться от фена и сушить волосы на ветру. Однако зимой такой прием категорически невозможен. Если вы очень опаздываете на встречу и не успеваете как следует высушить волосы, то лучше не мойте их, а освежите укладку сухим шампунем. В противном случае вы рискуете простудиться, "заморозить" пряди, а затем повредить. Ветер и низкие температуры сделают волосы ломкими и сухими. Эксперты рекомендуют носить зимой головные уборы, чтобы дополнительно защищать их от непогоды. Если шапка будет с шелковой или атласной подкладкой, которая не повреждает волосы, будет еще лучше.

2. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЛИШКОМ МНОГО КОНДИЦИОНЕРА ДЛЯ ВОЛОС

Выливать на волосы флакон питательного кондиционера в надежде улучшить состояние волос - глупо и нерационально. Количество здесь ни при чем. Важно то, как вы наносите дополнительный уход. Например, эксперт рекомендует несколько раз в неделю наносить увлажняющие средства по принципу "сэндвича": "Нанесите кондиционер на влажные волосы, дайте ему подействовать несколько минут и смойте. Затем вымойте волосы шампунем, ополосните и нанесите любимую маску. И затем снова тщательно вымойте пряди".

Обратите внимание, правильно ли вы наносите кондиционер: "После мытья волос всегда старательно отжимайте пряди, чтобы улучшить проникающую способность кондиционера. Иначе средство просто стечет по волосам вместе с водой.

3. НЕ СУШИТЕ ВОЛОСЫ СРАЗУ ПОСЛЕ МЫТЬЯ ВОЛОС

Сушить мокрые волосы сразу после душа вредно, поскольку горячий воздух буквально нагревает напитанные влагой пряди и повреждает их, делает ломкими. Перед сушкой эксперт рекомендует использовать полотенце из микрофибры, которое отлично впитывает излишки влаги, а также термозащитный спрей, который создает дополнительный защитный слой на волосах.

4. НЕ БОЙТЕСЬ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ С СИЛИКОНАМИ

Существует множество отличных средств по уходу за волосами на основе силикона, которые увлажняют пряди не хуже натуральных масел: арганового, кокосового или масла жожоба. В современном мире "силиконовые" средства часто демонизируют, однако эксперты утверждают, что бояться их не стоит. Большинство силиконов, используемых в современном уходе за волосами, очень легко смываются - их преимущества значительно перевешивают любые недостатки. "Масла на основе силикона могут помочь напитать стержень волоса, делая его гладким, - говорит эксперт, - и при этом защищая его от внешней агрессивной среды".

5. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛИШКОМ ЧАСТО РАСЧЕСКАМИ С ЖЕСТКИМ ВОРСОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ЩЕТИНЫ

Далеко не все стилисты любят расчески с натуральной щетиной. Во-первых, они могут вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, расчески с щетиной не справляются с мелкими кудрями: мягкие волокна не способны их прочесать. Жесткая щетина может повредить кутикулу волос во время частого расчесывания, ослабляя их в долгосрочной перспективе. Вместо щеток с жесткой щетиной предлагаем выбрать мягкие щетки с гибкими зубьями. Такие не растягивают волосы, не натягивают пряди, не создают излишнее трение.

elle.ru