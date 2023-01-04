Как освежить кожу лица после праздников? - рассказывает косметолог

Тусклость кожи, отеки, темные круги под глазами - одни из последствий весело проведенных праздников. О том, как взбодрить кожу лица и придать ей более свежий вид, в беседе с "Газетой.Ru" рассказала врач-дерматолог, косметолог, эксперт профессиональной косметики Premium Светлана Финогенова, передает Day.Az.

Первое, что советует эксперт в борьбе с отеками, - лимфодренажный массаж, который можно делать скребком гуаша, массажером или пальцами. Финогенова отметила, что здесь важно соблюдать принцип движения по массажным линиям и проводить манипуляцию не больше 5-10 минут. В случае, если подобного опыта раньше не было, косметолог рекомендовала посмотреть короткие видеоролики, где объясняется правильная техника самомассажа.

Второй "спасатель" после праздников - пилинг. "Практически любой качественный пилинг дает видимый результат сразу же, так как кожа осветляется и приобретает более ровный тон, гладкость, становится более увлажненной и сияющей", - объяснила эксперт, предупредив обладателей чувствительной кожи внимательнее остальных подходить к выбору средства для процедуры. Людям с нежной кожей косметолог рекомендовала остановиться на энзимных, ферментативных пилингах.

После очищения, по словам Финогеновой, кожу надо увлажнить и питать с помощью маски. "Идеально работают альгинатные маски. Они за счет своего состава (а именно альгината) всегда выполняют функцию увлажнения, а за счет ввода других активных компонентов могут решать специфические задачи по типу кожи", - рассказала специалист.

В случае, если под рукой не оказалось никакой маски, можно взять вместо них любой крем. "Любой ваш крем, нанесенный очень плотным слоем на 15-20 минут, также служит маской для лица. Просто по истечении этого времени удалите остатки салфеткой", - поделилась косметолог.

Отечность под глазами можно подкорректировать с помощью патчей. Специалист рекомендовала предварительно положить патчи в холодильник, чтобы эффект от них был более сильным.