Как не набрать лишний вес на праздниках

В преддверии долгожданных новогодних праздников большинство из нас мечтает скинуть пару лишних килограммов, чтобы встретить Новый год в идеальной форме. Однако добиться идеальных параметров тела - одно, а вот удержать отличный результат - совсем другое дело. Как выйти из-за праздничных столов с чистой совестью и без ощущения тяжести, мы решили узнать у фитнес-эксперта, персонального тренера Андрея Грачева.

Часто новогодние праздники развиваются по классическому сценарию: сперва мы готовимся к застолью, готовим сытных угощений, затем переедаем на протяжении 10 дней, а потом мечтаем скинуть набранные килограммы. Хуже всего стараться сразу же сесть на радикальную диету, устроить разгрузочные дни, бежать на интенсивную тренировку. Помните, что все эти меры крайне импульсивны, небезопасны и малоэффективны.

Вместо этого рекомендую осознанно подготовиться к праздничной неделе заранее, учитывая особенности нашей физиологии.

1. Сократить количество углеводов

За пару дней до дня Х рекомендую сократить количество углеводов. Ешьте больше белковой пищи, например, куриную грудку, творог, рыбу, яйца, вместе с клетчаткой в виде овощей. Это поможет прекратить поступление и накопление гликогена в мышцах.

2. Активно тренируйтесь

За неделю, а лучше раньше, постарайтесь не забывать про спорт, активно тренируйтесь. Например, в первый день выполните комплекс силовых упражнений, во второй день - кардиотренировку. Таким образом вы истратите избыточные запасы гликогена, и в час, когда сядете за стол под бой курантов, организм займется восполнением потраченного гликогена и не будет запасать лишние калории в жировое депо.

Если получится потренироваться 30 декабря, то процесс восполнения гликогена в мышцах может продлиться до 2-3 суток, в зависимости от степени истощения. В итоге вы уплотните жировую ткань.

3. Не храните дома "запрещенку"

Старайтесь не хранить дома ничего из "запрещенки": печенья, конфеты, булочки. Ешьте строго то, что купили для стола: мясо, овощи, фрукты, зелень.

4. Не сидите на месте

Отвлекайтесь от стола, больше ходите, двигайтесь в новогоднюю ночь. После нескольких бокалов шампанского отправляйтесь на улицу прогуляться/посмотреть на салюты, водите хороводы с близкими. Когда вы двигаетесь, организм тратит больше калорий, чем когда вы сидите и просто поглощаете оливье.

5. Старайтесь уменьшить калорийность блюд

Например, если заправить салат оливковым маслом, то с точки зрения правильного питания блюдо получится более полезным, чем если залить салат майонезом. Однако с точки зрения количества калорий майонез намного "легче".

Оливковое масло - 900 ккал

Майонез - 300-600 ккал (в зависимости от жирности)

6. Добавляйте в еду пищеварительные ферменты

Используйте пищеварительные ферменты во время еды. Напрямую на похудение они не влияют, но уменьшают всасывание белков, жиров и углеводов, когда их обилие больше, чем нужно.

7. Ешьте больше овощей и зелени

В них много клетчатки, которая помогает выводу продуктов распада из организма.

Не удивляйтесь, если вы за первые два дня такого фитнес-режима сперва похудеете на два-три килограмма, а после праздников наберете три-четыре. Каждый грамм гликогена задерживает 4 грамма воды в организме, отсюда и возникают скачки в весе. Если сильно не перебирать, то организм сможет запасти гликоген и воду, а не жир. Что очень важно. Если сначала медленно переедать, а потом резко переходить на разгрузочные дни, то накопить можно только чистый жир.

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