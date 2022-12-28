Как правильно ухаживать за вьющимися волосами?

"У меня вьющиеся волосы", - я как будто бы отказывалась признаться себе в этом на протяжении многих лет: никогда раньше не использовала специальных средств по уходу за кудрями, ежедневно вытягивала волосы с помощью фена и брашинга, и лишь по выходным оставляла пряди в покое, давая им возможность высохнуть естественным путем. В последнее время я начала замечать, что в дни, когда влажность воздуха повышена, пряди превращаются в упругие завитки и не поддаются никакой укладке.

И вот когда выпрямление волос утомило меня окончательно, я узнала о "кудрявом методе". Выбрав несколько бьюти-средств с пометкой "curl". решила попробовать новый для меня уход. Для чистоты эксперимента шампуни и кондиционеры были собраны от разных марок.

ЧТО ТАКОЕ "КУДРЯВЫЙ МЕТОД"?

"Curly Girl Method" ("кудрявый метод") - система ухода за вьющимися волосами, придуманная известным звездным стилистом Лоррэн Месси, автором бестселлера "Кудрявые волосы. Прическа, стрижка, уход". По словам Месси, вьющиеся волосы склонны к сухости и ломкости из-за своей неровной структуры, поэтому они особенно нуждаются в глубоком увлажнении и питании. Об этом ее книга: в ней эксперт подробно описывает особенности бьюти-рутины ухода за кудряшками, которая позволяет поддерживать вьющиеся волосы в отличном состоянии, делает здоровыми и красивыми.

Метод Лоррэн предполагает отказ от фена и других стайлеров для укладки волос, но настаивает на использовании: бессульфатных шампуня, кондиционера, бальзама, а также расчески с редкими зубьями и мягкого полотенца из микрофибры.

ШАГ 1: МЫТЬЕ ГОЛОВЫ

Любая система ухода за волосами начинается с очищения кожи головы: так что сперва шампунь, а уже потом кондиционер. Последний распределяйте аккуратно, по всей длине волос. Вообще, кондиционеру в "кудрявом методе" отводится чуть ли не главная роль: обильно нанесите его на пряди, затем расчешите волосы, аккуратно смойте средство.

Важно! Во время мытья стараться не повреждать структуру локонов, а, напротив, слегка формировать завитки руками.

Наберите в ладони немного воды, слегка прижмите локоны к голове и аккуратно смойте кондиционер. Если промыть волосы полностью не удастся - не страшно, в "кудрявом методе" это даже приветствуется.

ШАГ 2: СУШКА ВОЛОС

После мытья головы аккуратно просушите волосы полотенцем из микрофибры или мягкого хлопка, главное, чтобы не махровым!

Легкими сжимающими движениями подсушите локоны, но ни в коем случае не вытягивайте их, не закручивайте и не трите. Можно следовать технике "плоппинга": сложить волосы гармошкой и завернуть в полотенце на 10 минут. Так завитки не потеряют форму, удержат всю необходимую влагу внутри.

Сушить волосы следует только естественным способом или при помощи диффузора.

Мое главное открытие после эксперимента с "кудрявым методом", спустя месяц тестирования различных средств по уходу за волосами: шампунь нужен исключительно для очищения кожи головы и ни для чего кроме. Он не влияет на структуру волос. Что действительно важно, так это кондиционер и несмываемый бальзам - друзья для кудряшек. Они должны не склеивать волосы, а текстурировать и формировать завитки. Чтобы получить желаемые кудри, лучше отказаться от стайлеров для укладки, выбрать правильное полотенце и расческу.

elle.ru