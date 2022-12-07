Как подобрать тени под цвет глаз - Инструкция

Карие глаза

Обладательницам карих глаз подойдет практически любой оттенок теней, но мы рекомендуем обратить внимание на глубокие коричневые и золотые оттенки. Они подчеркнут красоту глаз и придадут взгляду выразительность. Не забудьте подчеркнуть линию роста ресниц, можно даже воспользоваться накладными (если макияж вечерний). Тени используйте как матовые, так и с шиммером, в зависимости от того, какого эффекта хотите добиться.

Серые глаза

Светлые глаза имеют свойство несколько менять оттенок в зависимости от того, какой цвет вы используете в макияже. Классический смоки в серых оттенках сделает цвет глаз более холодным, а если использовать коричневые или фиолетовые - будут казаться теплее. Обязательно добавьте немного хайлайтера во внутренние уголки глаз - это поможет распахнуть взгляд.

Зеленые глаза

Зеленые глаза особенно выигрышно смотрятся со смоки в теплых оттенках - коричневых, фиолетовых и даже оранжевых (умеренной степени яркости). Контрастные яркие оттенки подчеркнут цвет зеленых глаз, придадут взгляду свежий, отдохнувший вид. На каждый день больше подойдут матовые тени с матовым финишем, а для вечерних выходов рекомендуем обзавестись как можно большим количеством блестящей косметики.

Голубые глаза

Холодный серий цвет придаст голубым глазам больше глубины, в то время как теплы яркие оттенки сделают его ярче. Особенно выигрышно на голубых глазах смотрятся бронзовые и оранжевые оттенки (поскольку они противоположны синему на цветовом круге). Не забывайте нанести хайлайтер во внутренние уголки глаз и подчеркнуть складку века.

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