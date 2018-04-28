Самые привлекательные мужчины по знаку Зодиака

Считается, что внешность мужчины - не определяющий фактор его привлекательности. Но представительницы прекрасного пола акцентируют внимание на главных достоинствах, которые уникальны у каждого знака Зодиака.

На уровне инстинкта женщины интуитивно выбирают себе спутника жизни, основываясь на достоинствах мужчины, которые считают наиболее привлекательными. Узнать, чем хорош каждый знак Зодиака, можно при помощи нашего гороскопа. К вашему вниманию список самых привлекательных мужчин по знаку Зодиака.

Самый обаятельный - Овен

С Овном все довольно просто. Типичного представителя этого Знака часто преследуют неудачи, которые закаляют его дух. Такой мужчина не привык сдаваться, падать ниц, жаловаться, скулить, во всем и всегда он идет до победного конца. Овен любит играть в романтику, но это точно не самая любимая его игра. Он привык считать, что, если женщина нравится, то нужно ее на руки - и домой, что прибавляет ему шарма и обаяния. Любого Овна манит все новое и неизведанное, поэтому стратегия "нет-нет, я не такая" может быть опасна. Овен может пожать плечами и найти другую, как раз такую.

Самый желанный - Телец

Сложно родиться некрасивым, если ты Телец. Практически все мужчины, рожденные под покровительством этого созвездия, прекрасны! С их лица, как говорится, можно воду пить: выразительные глаза, густые ресницы, привлекательные черты лица. Большинство Тельцов обладают высоким ростом и стройным телом. Даже если у него есть внешние недостатки, он компенсирует их обаянием. Где бы ни находился Телец, вокруг него всегда крутятся женщины, падкие на мужскую красоту и деньги, которые, кстати, стекаются к этому Знаку отовсюду. Мужчины-Тельцы в курсе того, что они красивы и желанны, но это, к сожалению, не мешает им страдать комплексом неполноценности.

Самый красивый - Близнецы

Сногсшибательных красавцев из Близнецов делает не столько внешность, сколько умение хорошо преподносить себя, рекламировать свои таланты и скрывать недостатки. Многие представительницы прекрасного пола искренне считают мужчин-Близнецов эталоном мужской красоты, причем они уверены, что дело не в идеально симметричных чертах лица и красиво сложенной фигуре, а во флюидах, которые Близнецы выпрыскивают в атмосферу. Благодаря этому женщины готовы хоть в постель, хоть под венец. Разумеется, такое бессознательное очарование со временем меркнет, и женщина начинает понимать, что всего лишь пополнила коллекцию разбитых сердец.

Самый аристократичный - Рак

Мужчина-Рак может в один миг стать объектом желания миллионов женщин. Рожденные под этим созвездием отличаются сдержанностью, аристократичностью. Эти качества женщины считают куда более cекcуальными, чем показная демонстрация накаченного тела. Истинный Рак дорожит традициями и своей любимой женщиной. Он обходителен, внимателен, верен, при этом обладает тонкой душевной организацией. Чувствительность и эмоциональность помогают ему блестяще понимать женщин и добиваться их расположения всего лишь при помощи взгляда и губ.

Самый привлекательный - Лев

Гордый и величественный Лев чувствует себя по жизни королем и готов занимать только лидирующие позиции в жизни. Мужчина этого Знака берет требовательную женскую аудиторию не внешними данными, а подачей себя и харизмой. Всему виной Солнце, которое является покровителем этого Знака и одаряет своих подопечных несравненным шармом и привлекательностью. Львы сияют везде, где ступает их нога. Секрет красоты всех Львов прост - выразительная улыбка, которая очаровывает и завораживает всех женщин, даже тех, кого признали королевами красоты.

Самый обольстительный - Дева

Типичный представитель знака Девы - это мужчина, который постоянно занимается личностным развитием. Он привык анализировать то, что происходит в его внутреннем мире, и во многом готов помочь своей избраннице. Это своего рода домашний психолог, который поможет любимой женщине справиться со всеми страхами и комплексами. Несмотря на то, что по природе такой мужчина достаточно замкнут, это не мешает ему строить счастливые и весьма успешные отношения. Представитель созвездия Девы, как правило, скуп на эмоции, что делает его загадочным и таинственным объектом, будоражащим любопытство всех женщин.

Самый харизматичный - Весы

Мужчин этого Знака природа одарила совершенной красотой тела, которой позавидовал бы сам Аполлон. Не занимать им и внутренней красоты - они умны, талантливы, обладают тонким вкусом и не лишены чувства прекрасного. Правда, набор таких качеств заставляет мужчин-Весов быть очень требовательными при выборе спутницы. Женщина должна во всем ему соответствовать и быть безупречно красивой. Но та, которую он выберет, будет по достоинству вознаграждена!

Самый cекcуальный - Скорпион

Мужчине-Скорпиону блестяще удаются сложные психологические приемы, с помощью которых он обязательно добивается своего. Такой мужчина всегда восхитителен, причем совершенно неважно, какую он выбрал для себя роль: положительного или отталкивающего персонажа. Скорее всего, врожденная загадочность помогает ему потрясающе играть женскими чувствами, постоянно пополняя коллекцию разбитых сердец. Скорпион по природе чрезвычайно cекcуален, поэтому не удивительно, что он вызывает такой восторг и желание у представительниц прекрасного пола.

Самый притягательный - Стрелец

Представители Стрельцов попали в тройку лидеров-красавцев, потеснив многих привлекательных мужчин. Да что греха таить, посовещавшись, женщины решили отдать пальму первенства именно Стрельцам. Почему им? Потому что мужчины этого знака отличаются привлекательно грубыми чертами лица, огромными и глубокими глазами, в которых невозможно не утонуть, и высоким ростом. Перед таким красавцем сложно устоять, особенно если он начинает нечестную игру, пуская в ход свою врожденную cекcуальность. А о верности Стрельца уже давно сложили легенды, правда, убедиться в этом установленном факте сможет лишь та женщина, которой все-таки удастся укротить ветреного Стрельца.

Самый романтичный - Козерог

Несмотря на свою романтичную натуру, Козерог - мужчина последовательный и целеустремленный. Такой мужчина основательно подходит ко всему, чем занимается. Он понимает, как устроен этот мир, и готов играть по чужим правилам, не отходя от собственного предназначения. Он стойко переносит душевную боль и умело противостоит неурядицам, что говорит о том, что мужчина-Козерог будет добиваться любви женщины во что бы то ни стало, а пока та думает на его счет, он сумеет сколотить приличное состояние.

Самый горячий - Водолей

Мужчины-Вододолеи - не просто красавцы, за которыми бегают пачками. Они - эталон мужественности и красоты, актуальной во все времена. Часто природа наделяет таких мужчин завидными внешними данными и страстным нравом. Отвести взгляд от этого красавчика сложно еще и потому, что он излучает невероятно притягательную энергетику. Доброта, верность, надежность - главные черты этого мужчины. Такой набор внешних и внутренних качеств делает мужчину-Водолея самым желанным любовником, спутником и мужем для многих женщин. Правда, сам Водолей не спешит открывать душу и впускать кого-то в свое сердце. Для начала ему нужно приглядеться, ведь из-за своей доверчивости он уже не раз обжигался.

Самый магнетический - Рыбы

Неординарный представитель знака Рыб может покорить даже тех женщин, которые вначале были настроены крайне скептически на его счет. Такой мужчина может незаметно втереться в доверие, очаровать и больше никогда не отпустить из своих объятий. Пожалуй, это единственный представитель из числа мужчин, который обладает настоящей женской интуицией. Интересно и то, что представители знака Рыб часто привлекают внимание cекcуальным телом, но не всей внешностью. Это характерная особенность этого знака - они могут быть неприятны на лицо, но их пластика, походка, язык тела все равно очаровывают и вызывают животное желание. При этом мужчина-Рыбы умело пользуется своим природным магнетизмом, заставляя женщин сходить с ума от восторга.

Сами того не осознавая, представители обоих полов приписывают физически привлекательным людям положительные качества, к примеру, высокий интеллект или исключительную верность. Можно сколько угодно спорить о признаках красоты и пытаться заменить их деньгами, умом, талантами, популярностью и прочим. Красота останется красотой во все времена. Даже если мужчины думают, что их привлекательность определяется лишь успехом в жизни, женщины все равно сумеют их в этом разубедить.

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