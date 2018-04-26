4 психологических трюка, о которых вы не знали

1) Если вы находитесь в большой компании и кто-то очень удачно пошутил, каждый из присутствующих будет смотреть на того человека, который ему близок более всего. То же, кстати, касается и интересных дискуссий: подсознательно мы будем искать взглядом поддержки именно максимально приятных нам людей. Так что мотайте на ус: теперь вы точно знаете, как выявить "своего" в толпе (или же, напротив, замаскировать свою симпатию).

2) Пораженческий на первый взгляд совет, но тем не менее: если вы невероятно нервничаете - скажем, перед важным публичным выступлением, - пожуйте жвачку. Мозг автоматически получит сигнал, что вы в безопасности и можно успокоиться. Собственно, это одна из причин, почему люди заедают стресс (а потом жалуются на набранные килограммы). Так что ограничьтесь жвачкой: десерты и фаст-фуд перед летним сезоном вам точно не нужны.

3) Если есть такая возможность, повесьте за своим рабочим местом зеркало (этот психологический трюк касается прежде всего тех, кому приходится много общаться). Все дело в том, что люди не любят смотреть на себя в раздраженном состоянии, и вот как раз таки зеркало позволит вам избежать лишнего негатива. Все гениальное просто!

4) Хотите расположить человека к себе? Постарайтесь копировать его мимику, жесты и позы. Конечно, до крайностей доходить ни в коем случае не стоит, но вот сыграть на том, что нам подсознательно нравятся себе подобные, можно. Особенно хорошо работает с большими боссами и начальниками: у них всегда с эго все в порядке.

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