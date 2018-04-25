Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Один мудрец перед смертью призвал к себе дочерей, и велел им "быть красивыми всегда", тогда как с добротой и умом дело, по мнению старца, обстояло иначе.

Должно быть, он считал, что красота - неотъемлемый женский атрибут, и дама обязана за собой ухаживать, если желает привлекать внимание мужчин. Не секрет, что представители сильного пола достаточно привередливы, когда речь заходит о том, чтобы завести отношения. Как правило, каждый более менее представляет, какой должна быть дама его мечты, и не обращает внимание на ту, что разительно отличается от взлелеянного образа дамы сердца. Как же женщине стать той самой "обаятельной и привлекательной", какие качества развивать и как вести себя, чтобы привлечь внимание мужчины?

На что представитель мужского пола обращает внимание прежде всего?

Можно сколько угодно превозносить ум и порицать желание "брать формами", но все же первое, на что смотрит человек, когда встречает другого, это лицо и фигура. Психологи установили, что приятные глазу, милые черты располагают к себе даже самых угрюмых нелюдимов.

Открытый взгляд, улыбка, а лучше спокойное мягкое лицо действует благотворно. Человеческая психология такова, что подсознательно индивид не ждет от обладателя таких черт подвоха, скорее вступит с ним в беседу, доверит ему свои помыслы и чувства.

Кстати, мнение, что, прежде всего, люди смотрят другому в глаза, скорее ложно, потому что представители обоих полов в первую очередь обращают внимание на рот, и только потом на глаза, волосы, нос и форму лица. Полные "сочные" губы, несомненно, привлекают внимание мужчин.

По поводу формы лица можно сказать, что привлекательнее всего для представителей сильного пола оказалось сочетание:

больших глаз;

тонких изогнутых бровей;

высоких скул;

маленького подбородка.

Такая форма обращает на себя внимание больше всего, потому что напоминает лицо ребенка, взывает к защите и пробуждает нежность.

Стоит, однако, отметить, что облик и физические данные должны соответствовать представлению, на которое настраивается мужчина, заинтересовавшийся милой особой с большими глазами на миловидном открытом лице. Если эфемерное создание, сумевшее пленить обликом, раскроет рот, из которого польются отборные ругательства, такое поведение скорее отпугнет и отвратит человека.

Какой мужчина видит женщину

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе в ходе опроса (в котором принимали участие студенты обоих полов) установили, какую роль в привлекательности играют:

физические данные (ярко выраженные признаки женственности/мужественности, такие как размер глаз, длина волос, мускулистость, стройность);

внешний вид (аккуратная прическа, фигуристость, хорошая осанка, подогнанная под фигуру одежда);

"приятность" (добродушие, непосредственность, даже некая детскость, которая порой так привлекает внимание мужчин, желающих быть покровителями слабой хрупкой женщины);

принадлежность к этносу;

Выяснилось, что предпочтения касательно внешнего вида и "приятности" могут разниться, но почти неизменным остается "физический" фактор, то есть то, что дано человеку чаще всего от природы:

тип фигуры;

цвет волос, глаз;

ярко выраженные женственные черты.

Физические данные

Согласно психологии, мужчина, прежде всего, видит в женщине "продолжательницу рода". Скользнув взглядом по незнакомке, представитель сильного пола отмечает следующие физические данные:

Соотношение бедер и талии. Широкие бедра свидетельствуют о том, что женщина легко может выносить и произвести на свет здоровое потомство.

Высокий тембр голоса. Ассоциируется у мужчин с юностью, хрупкостью и женственностью.

Здоровые длинные и пышные волос. Сигнализируют о здоровье обладательницы.

Улыбчивость, как признак здоровья, счастья и благополучия. Счастливые люди привлекают и заинтересовывают всех: и мужчин, и женщин.

Высокий рост привлекает внимание мужчин. Однако приглашать на свидания они предпочитают девушек ниже ростом.

Длинные руки. Для мужского пола они оказались предпочтительнее длинных ног.

Пышную грудь и тонкую талию. Причем на бюст мужчины склонны засматриваться дольше, но "ведет" все же талия. Иными словами, тип фигуры "песочные часы" приятнее всего и ласкает мужской взор, который всего-то отмечает пропорции, близкие к идеальным.

Ухоженную прическу. Способность следить за собой опять же является негласным доказательством здоровья, психического и физического, а желание нравиться воспринимается, как готовность к отношениям.

Результаты опросов в разных странах

Перечисленные выше данные были получены в результате исследований и опросов, которые проводили психологи в разных странах. К примеру, в ходе эксперимента австралийские ученые выяснили, что мужчины обращают внимание скорее на пропорциональное телосложение, когда длина ног гармонирует с телом.

Результаты опроса, проведенного в Скандинавии в 2008 году, показали, что мужчины отдают предпочтение вовсе не блондинкам, а как раз наоборот - брюнеткам, и любят, когда у женщины длинные волосы.

Дотошные психологи также выяснили, что мужчины предпочитают женщин, которые используют меньше косметики, и любят красный цвет. Так, обладательница пропорциональных форм, умеренного макияжа и красной блузки скорее привлечет мужское внимание, чем размалеванная не хуже аборигена дама с пышной грудью в красном платье с пайетками.

Что в поведении женщины привлекает мужчину

Конечно, данные, полученные в ходе опросов, скорее ориентир для женщин, которые хотят привлечь внимание мужчины. В конце концов, не каждая может похвастаться идельными пропорциями, высокими скулами или пышной шевелюрой. Однако женщина, несомненно, может пробудить в мужчине интерес и привлечь его внимание, ведь кроме телесности люди обладают субстанцией, которая зовется душой. Правда, психологи чаще говорят о личности и сознании, но суть от этого не меняется - человек, согласно классику, должен быть красив всесторонне.

Важно. Интерес к женщине быстро угаснет, если обладательница сногсшибательного облика обнаружит личностные черты, далекие от идеальных. Возбуждению интереса в противоположном поле не способствует ни угрюмость, ни замкнутость, ни сварливость.

Но какое поведение обращает на себя внимание мужчины?

Какие личностные черты привлекают представителей сильного пола

Ниже приведены десять главных качеств, которые мужчины ищут и хотят видеть в женщине. Это:

характер;

уверенность;

чувство юмора;

самоуважение;

личное мнение;

чувственность;

доброта;

амбиции;

интеллект;

независимость.

Характер

Яркий, веселый, игривый. Ценят женщин не только за слабость, но и за внутреннюю силу, напористость, способность добиваться своего, честность и открытость. Еще больше мужчина заинтересован в "настоящести", потому что притворство выносить тяжело. Притворяться вообще бессмысленно, если хочется привлечь внимание другого.

Уверенность

Только в кино мускулистые альфы указывают робеющим глупышкам, чего те хотят, вопреки слабым протестам последних из серии "уйди, противный". Ясно же, что этот "гнусный, слегка небритый" тип, который явился слабой женщине в виде каменной стены, за которой она теперь укроется, никуда не уйдет, и робкие попытки отмести ухаживания "неотесанного мужлана" ничего не дадут.

В жизни дело обстоит иначе, потому что мужское внимание скорее привлечет та, кто твердо знает, чего хочет, и способна конкурировать с мужчиной, потому что представители сильного пола любят соперничать. И не против женской конкуренции - как гласит индейская мудрость, изложенная в детской песенке, "вместе весело шагать", а не тащить кого-то за собой на буксире.

Чувство юмора

Трагедия - это, прежде всего, неумение смеяться над собой и жизненными ситуациями, которые бывают немного (а может, и "до одури") жуткие. Женщина, которая неспособна посмеяться над шуткой мужчины, не привлечет его внимания. Сильному полу нравится быть центром компании, шутить, развлекать, веселить. А все эти разговоры про политику, войну, глобальное потепление и кризис на Ближнем Востоке - они важны, но не настолько, чтобы пытаться пленить мужчину "деревянной" мимикой.

Самоуважение и личное мнение

Внимание мужчин привлекает достойное поведение, умение держать себя в руках, сдерживать эмоции, не срываясь в истерики и не устраивая скандалы на ровном месте.

Обладание собственным мнением так же важно, потому что сомнение и способность менять взгляды способствуют развитию критичного мышления. Тем не менее иметь персональное мнение по разным вопросам необходимо. Это свидетельствует о том, что женщина - особа, интересующаяся не только мужчиной и его взглядами, но и тем, что происходит вокруг нее.

Чувственность и доброта

Мужчина - не бревно бесчувственное, и ему бывает необходимо ощущать себя уязвимым с человеком, которому он может доверить самое сокровенное, да и вообще все, что накопилось в душе.

Доброта должна быть применима ко всем окружающим. Если женщина улыбается одному мужчине, чье внимание она стремится привлечь, и воркует с ним, но строит рожи и хамит кассиру, такая доброта не в счет.

Амбиции и интеллект

У каждого должны быть цели, мечты и устремления. Интеллект необходимо развивать всеми доступными способами, самый лучший из которых - учиться новому, как только предоставится такая возможность.

Независимость

Женщина, которая стремится всеми силами заинтересовать мужчину, создает ощущение обделенной вниманием, алчной особы. Жизнь - это не только стремление заполучить конкретного человека. В ней должно быть место другим людям, от родственников до знакомых и коллег по работе, любимому занятию, тысячам интересам и прочему. Внимание привлекает не тот, кто старается заинтересовать, а тот, кто искренне интересуется другим. Параметры и пропорции "ведут" только в начале пути, они скорее служат дальнейшему развитию отношений.

На заметку. По-настоящему привлекает интересующаяся и разделяющая интерес другого (мужчины) женщина, именно поэтому говорят, что "так мало тех, с кем хочется проснуться", да и делить то самое место для спанья, ведь внимание легче привлечь, чем удержать.

Что можно посоветовать женщине, которая хочет возбуждать интерес

Коль скоро женщина хочет заинтересовать приглянувшегося мужчину, она должна обратить внимание на следующие моменты:

физические данные;

внешний вид;

личностные особенности или тот самый "внутренний мир";

особенности поведения (язык тела);

мотивы, цели и потребности.

Что во внешности тебе моей

Говоря о внешнем виде, большую роль играют не столько физические данные, хотя именно на них мужчины бессознательно ориентируются, но именно "ухоженность". Человек может обладать превосходными качествами, но не считать нужным их преподносить или афишировать. Любая, даже самая пропорциональная фигура, безупречная кожа, пышная шевелюра, поблекнут, если на женщине:

одежда, которая ее "уродует" или, по меньшей мере, "скрывает" достоинства от любопытствующих мужских глаз;

голова "не знает" парикмахерской;

ногти подстрижены слишком коротко и нет и намека на маникюр.

Посещаем спортзал

Для желающих улучшить свои физические параметры и приблизиться к тем самым заветным 90-60-90 существует масса советов, как достичь и оставаться в прекрасной форме. Программы спортзалов пестрят расписанием аэробик и фитнесов. Если женщина занимается спортом и следит за собой, это поможет ей привлечь внимание мужчины, но важно соблюдать меру и понимать, что предел совершенству в отношении индивидуального телосложения все же существует. Иными словами, "тощая корова еще не газель".

Заботиться о своем внешнем виде необходимо, но не во вред здоровью и психическому состоянию, потому что изнуренное и высушенное диетами и спортом женское тело вряд ли вызовет у мужчины подсознательный образ "продолжательницы рода человеческого", которую отличает, прежде всего, здоровье и стабильное психическое состояние.

Здесь уместно процитировать Ивана Ефремова, который дал удачное и точное определение физической красоте: "Каковы общие отправные точки нашего заключения: человек этот красив? Блестящая, гладкая и плотная кожа, густые волосы, ясные, чистые глаза, яркие губы. Но ведь это прямые показатели общего здоровья, хорошего обмена веществ, отличной жизнедеятельности... Это признаки активности, энергии, хорошо развитого и находящегося в постоянном действии или тренировке тела - алертности, как сказали бы физиологи".

В здоровом теле здоровый дух

Так, женщина, желающая привлечь внимание мужчины, должна всегда стремиться быть здоровой, энергичной, развитой физически. Как известно, здоровый дух обитает в здоровом теле. Развиваться и расти духовно легче человеку в полном здравии, который незнаком с хронической болью и привык слушать свой организм, чтобы не доводить дело до тяжелых болезненных состояний.

Дополнительные рекомендации

Привлекающий внимание мужчины внешний вид - это не только природные физические данные, но и:

навыки личной гигиены, потому что даже самые дорогие духи и наряды "от кутюр" не спасут положение, если женщина пренебрегает душем;

чувство стиля, которое можно и нужно воспитывать, благо в мировой Cети достаточно ресурсов (платных и "дармовых" семинаров, блогов, мастер-классов) о том, кому и что идет, как правильно подобрать одежду, обувь, и сочетать предметы туалета;

базовые познания в области косметологии;

искусство макияжа, потому что порой "заседать" в салоне нет времени, а подкрасить ресницы и губы необходимо;

умение "сваять" прическу и уложить волосы;

чувство меры во всем, что касается "совершенствования" внешнего облика.

Внутренний мир должен быть

Говоря о внутреннем мире, подразумевают личность. Не секрет, что каждый - индивидуальность, но даже взрослый человек не является "конечным продуктом", а скорее представляет собой процесс. Ведь по мере того, как он живет, индивид, независимо от пола, переживает разные ситуации, получает новый опыт, ассимилирует происходящее или, напротив, никак не может сжиться с мыслью или ситуацией.

Женщина, желающая привлечь внимание мужчины, должна в первую очередь видеть и уважать в нем личность, учитывать его особенности, и не забывать о своих.

Узнаём свои сильные и слабые стороны

Женщине не стоит скрывать свои недостатки и преувеличивать достоинства. Ведь в таком случае речь идет не об искреннем желании увлечь человека с целью продолжения и развития отношений, но о манипулятивном намерении, когда мужчина - лишь средство для достижения определенной цели, без которой дама не мыслит себя успешной или не чувствует "завершенной".

Отказываемся от стереотипов

Представительницы слабого пола, желающие привлечь мужское внимание, должны помнить, что стереотипы скорее зло, чем благо. Меж тем, каждый является порой собранием тех самых предвзятых мнений, которые мешают проявлять искренний интерес и заинтересовывать. Взять хотя бы пресловутое "женщина не должна делать первый шаг". Но, как уже упоминалось выше, мужчины обращают внимание на дам уверенных и смелых, которые могут поступиться устоявшимся мнением и бросают вызов обществу, то есть звонят первыми и не терзаются от этого ложным стыдом и чувством вины.

Овладеваем "мужским" взглядом

Сделать это нужно не затем, чтобы поменяться с представителем сильного пола местами и утереть ему нос, но потому, что хочет знать и представлять, чего именно хочет этот мужчина, внимания которого она жаждет привлечь.

Развиваем интеллект

Интеллектуальные способности, о которых мудрец сказал своим дочерям "будьте умными, если сумеете" - одна из самых полезных личностных особенностей. Не обязательно быть семи пядей во лбу и разить гениальными решениями, но владеть логикой и критическим мышлением необходимо, чтобы не стать банальным персонажем из анекдотов про "женскую логику", которая, кстати, является абсолютной выдумкой. Просто одни развивают такую способность, а другие предпочитают быть "глупышками", потому что им кажется, что представители сильного пола любят, когда их слушают, приоткрыв от изумления рот.

Это верно лишь отчасти, потому что глупость надоедает. А вот острый ум и способность влиться в компанию и поддержать беседу - это один из заверенных способов привлечь внимание и оставить "приятное послевкусие" контакта, заставляя желать большего.

Положительные личностные черты

Щедрость, доброта, милосердие пленили не одно мужское сердце. Сила женщины часто именно в ее слабости и уязвимости, которая проявляется именно в описанных выше особенностях характера.

Ученые установили, что доброта - качество, которое передается по наследству, однако, это не значит, что ее невозможно культивировать и воспитывать в себе. Переусердствовать не стоит, потому что вселюбовь, всепрощение и бесконечное терпение, коими так любят щеголять представительницы женского пола, вряд ли привлечет внимание достойного человека. Он знает себе цену и несет ответственность за собственные промахи, поэтому не склонен списывать их на окружающих.

Перечисленные характеристики привлекут внимание, потому что красивая внешность, ухоженный вид, добрый нрав нравятся окружающим. Они располагают к общению, но собеседником теоретически может стать любой, от друга до коллеги.

Поведенческие стратегии

Чтобы привлечь внимание конкретного человека существуют поведенческие стратегии, к которым очень часто женщина прибегает бессознательно. Они "выдают" желание и интерес, позволяя умолчать о нем. Это:

кокетство;

категорическое "нет".

Кокетство с расстановкой

Речь идет об искусстве флирта, которому, как и чувству стиля, можно и нужно обучаться. Кокетство и лукавство не стоит путать с жеманными ужимками и капризами. В конце концов, если женщина знает, чего хочет, и уверена в себе, то вряд ли станет "набивать себе цену" манипулятивными уловками, а флиртовать будет, не теряя при этом головы.

Главное, не переусердствовать...

Кокетничая, совершенно необходимо владеть телом, чтобы не быть неверно истолкованной. Слишком откровенный наряд, яркий макияж и демонстрация прелестей, к примеру, частое закидывание ногу на ногу или перекатывание соломинки для коктейлей из одного уголка рта в другой в лучшем случае истолкуют как общедоступность, в худшем - испробуют на практике "готовность перейти от слов к делу". Флирт требует сдержанности.

На заметку. В древности гетеры и гейши не случайно обучались искусству заигрывания, чтобы мужчина не вздумал слишком скоро и бестактно перейти границы и превратиться из заинтересованного ухажера в не приемлющего возражений завоевателя.

Правила флирта

Чтобы выразить заинтересованность и привлечь внимание, можно:

Заговаривая с конкретным мужчиной, касаться собственных запястий, шеи, волос.

Наклонять голову, ловя взгляд собеседника, "превращаясь в слух".

"Распахивать" глаза и улыбаться, приоткрыв рот. Именно такое выражение лица читается собеседником, как заинтересованность.

Закидывать ногу на ногу, демонстрируя щиколотки.

Занимать расслабленную открытую позу во время общения, демонстрируя доверие и искренность.

Подаваться корпусом вперед к мужчине во время разговора.

"Отзеркаливать" позу и даже манеру говорить и держаться, конечно, соблюдая такт и меру.

Не бояться прикасаться к собеседнику, и время от времени так и делать. Но ни в коем случае не переходите границы, не вешайтесь на шею, не прижимайтесь всем телом. Достаточно время от времени прикасаться к руке. Такой жест допустим, если между мужчиной и женщиной существуют какие-никакие неформальные отношения.

Следить за тембром голоса и четкостью речи.

Смеяться, откинув голову и открыв шею, демонстрируя доверие и транслируя ощущение защищенности в компании данного человека.

Такое поведение ясно подскажет представителю мужского пола, что женщина, сидящая или стоящая перед ним, добивается его внимания. Кстати, эти приемы "не худо" отрепетировать перед зеркалом, чтобы представлять, какие ракурсы и позы смотрятся выигрышно и вызовут легкое возбуждение и интерес, а не недоумение и неудобство. Такие репетиции помогут не уподобиться "слону в посудной лавке", но добиться внимания и увлечь мужчину.

Категорические "нет"

Женщина, добивающаяся внимания представителей сильного пола, должна четко осозновать, что не все средства хороши, и уметь устанавливать границы. Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя жертвовать самоуважением и делать то, что глубоко претит натуре.

Есть еще несколько твердых "нет", касающихся поведения и внешнего вида, которые лучше соблюдать, если человек, привлекающий внимание, не хочет добиться противоположного эффекта:

Не навязываться и не мозолить глаза. Эффектный внешний вид, долгие взгляды и открытые жесты, призывающие мужчину вступить в контакт, не сработали. Он по-прежнему держится на почтительном расстоянии. Не провожает женщину взглядом и ограничивается легкой улыбкой при встрече. Значит, он так и не заинтересовался. Сновать у него перед глазами, ловить взгляд, всячески стараться вызвать на контакт бессмысленно, потому что он просто начнет избегать человека, который так настойчиво проявляет свой интерес.

Не требовать всего и сразу. Оказанное почтение, задержавшийся чуть дольше положенного взгляд, широкая улыбка при встрече - еще не повод фамильярничать. Привлечь внимание бывает не сложнее, чем его удержать.

Не изменять себе в том, что касается внешности и личностных особенностей. Если женщина привлекательна и эффектна, но остается сама собой, мужчина и сам обратит на нее внимание. Но вот решение кардинально изменить внешность ради одного только мужского взгляда рискованно.

Любая женшина, которая решила привлечь внимание представителя сильного пола, должна ясно понимать, зачем ей это нужно. Хочется ли ей просто почувствовать себя желанной и прекрасной. Или же ею движет более серьезная цель, к примеру, женщина желает завязать отношения и даже строить семью.

Важно понимать, что другой человек не может "выступать" в роли "дополнения", когда все есть, а кота, скажем, не хватает для полного счастья. Представитель мужского пола так же не является гарантом защиты от одиночества и финансовой несостоятельности. Его появление в жизни не решит ни одной похожей проблемы, а некоторые только обострит. Там, где друг на друга обращают внимание две личности, развиваются конструктивные отношения (а может и нет), а там, где один человек манипулирует вниманием другого с целью "привязать к себе", отношения обречены на провал (чаще всего).

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