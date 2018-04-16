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16 апреля 2018 11:31

В каких странах живут самые лучшие и самые худшие мужчины планеты

Безответственными отцами, которые не занимаются воспитанием своих детей, оказались британские мужчины. Им также не свойственно излишнее проявление нежных чувств - показало исследование. 

Мужчин из разных стран оценивали по тому, сколько времени они отводят детям, а также уборке в доме, приготовлению пищи и проведению времени с женами. Исследователи отвели особое внимание вкладу мужчин в их собственные отношения, передает Pew Research. 

В каких странах живут худшие мужчины

Так, результаты показали, что папы Великобритании проводят с детьми лишь 24 минут, тогда как мамы - целый час. Британцы с большой неохотой занимаются домашними делами, а по мнению женщин, бритианские мужчины далеко не лучшие любовники. 

Но жительницы Греции считают худшими в постели своих мужчин. Что касается семейных дел, здесь греки лучше британцев, поэтому занимают в рейтинге первые позиции. 

Среди плохих мужчин лидируют также турки, которые признаны наименее верными партнерами в мире, очень жесткий темперамент оказался у норвежцев и немцев. 

Где живут лучшие мужчины 

Звание лучших пап можно отдать португальцам, у которых соотношение времени, проведенного с детьми, составило 39 минут к женскому часу. Исследование также выявило, что португальские отцы готовы заниматься воспитанием потомков все свое свободное от работы время. 

Хорошими партнерами оказались испанцы и итальянцы. Жены этих мужчин никогда не чувствуют себя не любимыми. Приятными кавалерами также считаются американцы. А вот внимательными и заботливые родителями, и такими же замечательными партнерами по жизни ученые назвали мужчин из Швеции. 

Ivona.bigmir.net


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