8 предвестников того, что ваши отношения скоро закончатся

"Все отношения держаться на доверии и если оно, по какой-либо причине, пропадает - отношения обречены на провал. Более того, отсутствие открытого общения является причиной и других многочисленных проблем."

Юврадж Сингх

Многие люди чувствуют, когда их отношения вот-вот закончатся. Существует много признаков, по которым можно понять, что некогда крепкие и счастливые отношения больше не являются таковыми для обоих партнеров. Обычно, наступает определенный момент, когда человек понимает, что отношениям конец.

Но это не так уж и плохо ведь ваши отношения не с тем человеком могут помешать вам встретить свою половинку. В некоторых случаях, люди даже остаются хорошими друзьями после расставания.

Джон Готтман, писатель и профессор психологии, известный своими работами о вероятности разводов, утверждает, что партнеры начинают отдаляться друг от друга, когда их отношения вскоре должны закончиться. Таким образом, если вы заранее увидите признаки и будете понимать, что вам не суждено быть вместе - вам будет легче пережить расставание.

Ниже представлены 8 признаков того, что вы и ваш партнер скоро расстанетесь:

Ваш партнер и ваши отношения - основной источник вашего стресса

Большинству людей компания их партнеров помогает снизить уровень стресса. Тем не менее, у некоторых людей наступает такой период, когда лишь сама мысль о том, чтобы провести время со своим партнером, приносит им один стресс. Это один из признаков того, что ваши отношения изжили себя. Если совместное времяпровождение становится для вас обязанностью - такие отношения не принесут ничего хорошо и лишь ранят вас и вашего партнера. После расставания вы обнаружите, что стали более счастливыми и сможете двигаться дальше.

Вы не настроены на длительные отношения

Представляя свое будущее через несколько лет, видите ли вы своего партнера рядом с собой? Если да, то что вы при этом ощущаете: радость или отчаяние? Если последнее - ваши отношения не стоит продолжать.

Доктор Готтман добавляет: "Когда партнеры отдаляются друг от друга, они начинают думать, как произошедшие события отражаются на них лично, а не на них как на паре. Для них главное получить то, что хочется им, а желания своего партнера они будут игнорировать."

Страшно осознавать, что человек, с которым вы сейчас вместе - не тот, с кем бы вы хотели провести остаток своей жизни. Как только вы признаетесь сами себе в этом - вам будет легче уйти от него.

Вы перестали общаться как прежде и вас это не беспокоит

Если вы можете провести несколько дней не поговорив со своим партнером, даже не позвонив и не отправив сообщение и вас это не особо волнует - это признак того, что вы уже не так заинтересованы в этих отношениях как раньше. Нет ничего плохого в том, чтобы провести один день не пообщавшись друг с другом, но большинству людей захотелось бы хотя бы проверить, как их партнер и все ли с ним в порядке. Если это не про вас - поговорите со своим партнером, возможно он чувствует тоже самое. Если это так, возможно для вас обоих будет лучше закончить эти отношения.

Вы чувствуете себя более счастливым без вашего партнера

Интроверты чувствуют себя более комфортно наедине с самими собой, но даже им нравится проводить время в компании своих партнеров. Если вы заметили, что как только вы остаетесь одни, вы чувствуете облегчение - это явный признак того, что вас перестало интересовать внимание и присутствие вашего партнера.

Айседора Баум, коуч по здоровому образу жизни, считает, что если вы и ваш партнер намеренно не хотите проводить время вместе или даже избегаете друг друга, значит вы потеряли интерес в этих отношениях и лучше всего будет расстаться. Если вы счастливы с вашим партнером, вам захочется проводить с ним каждую свою свободную минуту.

Ваш партнер заслуживает того, кто захочет быть рядом с ним. Если вы не в состоянии этого сделать, отпустите его и позвольте ему найти того, кто сможет.

Вас посещают мысли о расставании

Если вас пугает одна лишь мысль о расставании - с вашими отношениями все в порядке. Однако, если подобные мысли посещают вас все чаще, возможно следует так и поступить. В отношениях с человеком, с которым вам суждено быть, вы бы даже не допустили и мысли о том, чтобы отпустить его.

Ваш партнер угрожает, что бросит вас

Обычно, подобными фразами пользуются чтобы манипулировать своим партнером во время ссор и конфликтов. Если вы заметили, что ваш партнер тоже так поступает, значит эти отношения ничего для него не значат.

Если вам кажется, что ваш партнер в любой момент может от вас уйти - ваши отношения нестабильны. Когда вы поймете, что ему все равно, вы будете мучить себя и ждать, пока он вас бросит. Стоит ли оно этого?

Нет, конечно же не стоит ведь это неправильно. В таком случае, не ждите и закончите ваши отношения первыми, пока ваш партнер сам этого не сделал.

Вашему партнеру с вами удобно

Еще один из признаков того, что ваши отношения обречены на провал - вы заметили, что ваш партнер привык к вам и остается с вами просто потому, что вы рядом. Это обидно и на этом не продержаться ни одни длительные отношения. Вы заслуживаете того, кто действительно захочет с вами быть, но вовсе не того человека, который продолжает с вами встречаться просто потому, что ему удобно.

Ваш партнер контролирует вас

В отношениях оба партнера должны быть на равных. Как только ваш партнер начинает контролировать всю вашу жизнь начиная с того, что вы делаете и заканчивая тем, с кем вы видитесь - настало время задуматься над тем, чтобы уйти от него.

Закончить отношения может быть непросто, особенно если вы начнете вспоминать все хорошее, что вы пережили вместе. Тем не менее, наступает такой момент, когда вы осознаете, что все хорошие моменты не может перекрыть все плохие. Расставание - это не конец. Закончив эти отношения, вы освободитесь от контроля и в некоторых случаях даже можете остаться друзьями. Отношения должны приносить радость обоим партнерам и иногда, нужно уметь отпустить человека чтобы дать себе и ему шанс найти свое счастье.

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