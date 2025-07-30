30 июля 2025

30 июля 2025 09:25

Выявлен скрытый вред любви для здоровья

Даже легкие формы любовной зависимости могут негативно сказываться на когнитивных способностях, выяснили итальянские ученые.

Как передает Day.Az, исследование опубликовано в Behavioural Brain Research (BBR) и показывает, что такие отношения наносят вред не только психике, но и памяти.

Участники с симптомами любовной зависимости чаще жаловались на забывчивость, ошибки в повседневных делах и трудности с концентрацией. Особенно выражены были эти жалобы у тех, кто страдал от тревоги и депрессии - именно они, как показал анализ, усиливают воздействие зависимости на мозг.

Отдельный риск - социальные сети. Их чрезмерное использование, по мнению авторов, способствует формированию и укреплению зависимости, усиливая эмоциональную вовлеченность и искаженные ожидания от отношений.

Исследователи призывают не воспринимать любовную зависимость как романтическую причуду. Это поведенческое расстройство, которое требует внимания специалистов, как и любая другая форма зависимости. Повышение информированности, считают они, поможет вовремя распознать проблему и обратиться за помощью.


Просмотров: 81

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 902
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 1 843
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 4 377
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 10 922
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 12 745
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 14 561
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 10 044
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 13 857
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 10 847
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 7 736
Как начать знакомство с мужчиной