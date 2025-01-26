26 января 2025

26 января 2025 12:00

Ученые выяснили, как последнее столетие отразилось на мужчинах и женщинах

За последние 100 лет мужчины по всему миру набирали рост и вес в два раза быстрее женщин, что привело к увеличению различий между полами. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на исследование Университета Рохэмптона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ записей из десятков стран показал, что женщины в среднем становились на 1,7 см выше и на 2,7 кг тяжелее, а мужчины на 4 см выше и на 6,5 кг тяжелее. Это говорит о том, что по мере улучшения условий жизни и рост, и вес увеличиваются, но более чем в два раза быстрее у мужчин, чем у женщин, пишет издание.

Чтобы выяснить, наблюдаются ли схожие тенденции внутри стран, исследователи изучили исторические данные о росте в Великобритании, где индекс развития человеческого потенциала вырос с 0,8 в 1900 году до 0,94 в 2022 году. В течение первой половины века средний рост женщин увеличился на 1,9% - со 159 см до 162 см, а средний рост мужчин - на 4% - со 170 см до 177 см.

"Примерно каждая четвертая женщина, родившаяся в 1905 году, была выше среднего мужчины, родившегося в 1905 году, но среди женщин, родившихся в 1958 году, этот показатель снизился до одной из восьми", - отметила профессор Льюис Хэлси.


Просмотров: 118

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 1 110
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 7 696
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 9 470
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 11 488
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 6 968
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 11 042
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 8 134
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 5 167
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 5 138
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 7 495
Безответная любовь: как бороться?