Почему люди на самом деле испытывают «испанский стыд» и «кринж»

"Испанский стыд" - неприятное чувство неловкости, которое возникает из-за действий других людей. Дискомфорт от ситуации проявляется на физическом уровне - горящие щеки, потливость и дрожь, даже если человек не является непосредственным участником ситуации. Сейчас это явление называют "кринж", объяснил в беседе с "Газетой.Ru" Станислав Самбурский, автор Дзен-канала "Экологичный психолог", клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", передает Day.Az.

По словам эксперта, основной причиной возникновения "испанского стыда" является способность человека сопереживать - наша эмпатия. Чем более понятны человеку эмоции других, тем ярче у него может проявляться стыд за их действия.

"Понимая, что чувствуют другие люди, вы можете ставить себя на их место, но видеть ситуацию с еще одной точки зрения, откуда поведение выглядит нелепо или неуместно. Отсюда возникает ощущение стыда за их поведение как собственная эмоция", - объяснил Самбурский.

Ярче всего "испанский стыд" проявляется, когда ситуация разворачивается не в приватной обстановке, а на улице, и есть много свидетелей происходящего.

"Социальные нормы, принятые в обществе, накладывают определенные ожидания на поведение каждого человека. Когда на глазах происходит разрыв шаблона в отношении поведения, окружающие могут испытывать чувство стыда. Если девушка в продуктовом магазине сядет писать в витрину с йогуртами, покупатели рядом испытают "испанский стыд". Этот поступок ломает представление окружающих об обществе и культуре поведения в целом", - отметил психолог.

При этом не обязательно присутствовать лично, волну стыда можно испытать, даже увидев ролик, где человек занимается чем-то постыдным.

"Важно отметить, что если в кадре будут случайные свидетели "преступления", зритель присоединится к их эмоциональному стыду. Ему будут понятны чувства, которые испытывают те, кто столкнулись с ситуацией очно. Если зрителей в ролике не будет, гораздо меньше людей испытают стыд, другие - возмущение от вторжения в личное пространство и подглядывания за тем, что люди делают наедине", - подчеркнул специалист.

"Испанский стыд" известен партнерам и коллегам любителей выпить и покуролесить.

"Представьте: в пятницу после работы коллеги вышли выпить, и кто-то ведет себя неподобающе, кричит и замахивается на бармена, скидывает вещи со стола, кусает официантку за ягодицу. Даже люди с низким уровнем тревожности будут испытывать стыд за его поведение. Основа эмоции в том, что компанию буяна другие люди будут ассоциировать с этим человеком и на них транслировать свое осуждение. Не обязательно быть в отношениях с чудиком, чтобы испытывать неловкость за его поступки. Некоторые люди обладают высокой чувствительностью и часто испытывают "испанский стыд" из-за своих личностных особенностей. Обычно это люди, склонные к самокритике, которых от неловких ситуаций других людей бросает в жар", - рассказал Самбурский.

В редких случаях культурные различия и иная трактовка ситуации толкают людей испытывать "испанский стыд". Такое встречается у жителей туристических мест, когда толпа туристов вваливается в рестораны, музеи и храмы, наплевав на местные правила, мусоря, не снимая головной убор в церкви и пр.

"Полностью изжить в себе "испанский стыд" невозможно - люди социальные существа и присоединяются эмоционально к ситуациям, которые видят и к которым сопереживают. Однако можно снизить интенсивность этого состояния, включив критическое мышление и поменяв отношение к происходящему. Понимая, что ситуации зачастую преувеличены нашими внутренними ощущениями, будет легче охладить свои эмоции и посмотреть на действия других людей отстраненно", - резюмировал психолог.