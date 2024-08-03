Почему женщины осознанно выбирают тиранов и абьюзеров

Люди, которые впервые узнают об абьюзивных отношениях, почти всегда могут привести пример из жизни своих знакомых и примеры, когда жертва, найдя силы выйти из отношений с одним тираном, тут же находит себе точно такого же партнера. О том, в каких случаях и почему женщины осознанно выбирают таких партнеров, "Газете.Ru" рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала "Экологичный психолог", клинический психолог "Клиники доктора Аникиной", передает Day.Az.

"Важно отметить, что тиранами и абьюзерами могут быть и женщины. Однако такие ситуации и если выносятся на публичное обсуждение, уровень осуждения гораздо ниже и зачастую оправдывается тем, что "на ней вся семья держится, а так мужчина лежал бы на диване", - объяснил он.

В обоих случаях заставляет оставаться в травмирующих отношениях психология жертвы одного из партнеров - это многогранный психологический процесс.

"Риск стать жертвой в отношениях наиболее высок у людей с низкой самооценкой.

Низкая самооценка - это зачастую внушенная установка "я не заслуживаю хорошего отношения". То есть терпеть унижение и даже побои кажется чем-то естественным, поскольку считается, что абьюзер так выражает свою любовь", - отметил эксперт.

Нередкая причина оставаться в абьюзивных отношениях - страх одиночества. Страх остаться наедине с собой, бродить по пустой квартире и жить в окружении кошек порой настолько силен, что женщина в токсичных отношениях видит реальный выход: "Пусть бьет, но хоть не одна".

"Кроме внешних страхов, удерживать в токсичных отношениях может тонкая манипуляция и тотальный контроль. Абьюзеры в большинстве случаев профессионально используют манипуляции и контроль. То и другое необходимо, чтобы изолировать женщину от друзей и семьи и заставить почувствовать, в этом мире у нее есть только вот этот конкретный мужчина, которому она не безразлична", - отметил Самбурский.

По словам психолога, почти все жертвы понимают свое положение, но не выходят из травматичных отношений, потому что надеются на изменения.

"Особенно вера сильна у женщин. Мужчины-жертвы чаще смиряются с этой ролью и стараются искать выход хотя бы на время: собирать и разбирать старый "Москвич" все выходные в гараже, сбежать на рыбалку и так далее. Многие женщины же верят, что их партнер вдруг осознает перекос в отношениях и изменится. Оправдывать даже побои жертва может долгие-долгие годы и убеждать себя и окружающих, что это временные трудности и у семьи получится все это преодолеть", - подчеркнул специалист.

Наиболее прочны отношения в паре жертва-абьюзер, когда сформирована травматическая привязанность. Травматическая привязанность - это прочная эмоциональная связь, которая сформировалась между жертвой и тираном.

"Например, женщине много лет вдалбливают в голову, что она никто, никому не нужна и только один человек снизошел до нее, за что она должна быть бесконечно благодарна. В результате это выглядит для нее как аксиома: пусть невыносимо жить с тираном, но ведь он единственный, кому нужна", - отметил Самбурский.

Психолог подчеркнул, что психология жертвы - это комплекс усиливающих друг на друга психологических проблем, которые можно распутать и начать жить с удовольствием.

"Главное, стоит запомнить, что ваши дети видят больше, чем вы думаете, и у них закладывается понимание, что модель отношений "жертва-тиран" нормальна. Не надо портить жизнь детям, поступите, как в самолете - сначала распутайте свою жизнь, а потом покажите пример детям", - резюмировал он.