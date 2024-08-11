Женщины сильнее мужчин подвержены негативным эмоциям - выяснили ученые

Американские психологи из Университета штата Северная Дакота изучили влияние негативных и позитивных эмоциональных стимулов на состояние мужчин и женщин. Исследование опубликовано в научном журнале Behavior Research and Therapy (BRT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда хотела выяснить, почему люди часто сильнее реагируют на различные угрозы, чем на вознаграждение.

Исследователи провели серию из трех экспериментов с общим числом 375 участников, целью которых было изучить, как люди воспринимают положительные и отрицательные (аверсивные) стимулы.

Каждого добровольца поместили в отдельную комнату с персональным компьютером, на экране которого демонстрировали различные изображения. Часть из них была приятной (счастливые люди, играющие дети), а другая вызывала негативные чувства (автокатастрофы, гнилая еда).

Участники использовали вертикальную рейтинговую полосу, отображаемую на экране компьютера, для обозначения своего эмоционального состояния. На одном конце шкалы было написано "очень неприятно", на другом - "очень приятно", а посередине - "базовые ощущения".

Оказалось, что участники быстрее реагировали на аверсивные кадры, чем на приятные изображения. Такое быстрое возникновение негативных реакций подтверждает эволюционную теорию о том, что люди запрограммированы на быстрое обнаружение потенциальных угроз и реагирование на них, что имеет решающее значение для выживания.

Важным открытием стала разница в силе и скорости восприятия негативных изображений между мужчинами и женщинами. Последние быстрее и сильнее реагировали на неприятный контент. Это согласуется с более высокой распространенностью тревожных расстройств и расстройств, связанных со страхом, среди женщин.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!