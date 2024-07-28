28 июля 2024

28 июля 2024 11:15

Названы главные причины развода после долгих лет совместной жизни

Специалисты по отношениям и семейному праву назвали причины расставания пар в пожилом возрасте. Самые распространенные поводы расторгнуть брак после долгих лет совместной жизни они перечислили в беседе с Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прежде всего, рассказывает эксперт по семейному праву Кэролайн Эллиотт, брак может исчерпать себя. "Многие пары, женившиеся 20, 25, 30 или более лет назад, просто выдыхаются. Никаких измен, просто устают друг от друга. Иногда на это влияет синдром опустевшего гнезда - когда уезжают повзрослевшие дети, и ничего общего не остается", - говорит она.

Психолог Миг Беннетт назвала популярной причиной расставания в зрелом возрасте игнорирование потребностей друг друга и отсутствие общих занятий. Чтобы бороться с этим, она предложила хотя бы раз в месяц ходить на свидания, а раз в неделю обсуждать свои планы и приоритеты, сначала рассказывая о позитивном. "Главнейшая причина краха браков, портящая все, - это нежелание слушать друг друга, ощущение, что тебя не слышат, когда связь, когда-то крепкая, превращается в ничто", - говорит она.

Адвокат Анурада Курл среди распространенных причин для развода у людей в зрелом возрасте назвала неверность, которую клиенты часто скрывают, и деньги, проблемы с которыми ведут к отвращению друг к другу. Важной причиной распада браков, напоминает она, является насилие - физическое, эмоциональное или экономическое. В свою очередь, адвокат Джеймс Магуайр отметил, что даже долгие и крепкие браки могут быть подорваны, если у одного из партнеров развилась алкогольная или наркотическая зависимость.


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