14 июля 2024

14 июля 2024 15:22

Ученые выяснили, что умеренно выпивающие вместе пары живут дольше

Американские ученые из Мичиганского университета установили, что схожее отношение к спиртному в парах может увеличить срок жизни. Однако из этого не следует, что нужно больше пить со своим супругом или супругой. Доклад опубликован в научном журнале The Gerontologist, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 9312 человек из 4656 разнополых пар, состоящих в браке или живущих вместе.

Ученые сосредоточились на особенностях употребления алкоголя этими пожилыми парами, а не на том, какой тип алкоголя они предпочитали. Если участники сообщали об употреблении алкоголя в течение последних трех месяцев, их просили указать среднее количество выпитого спиртного за неделю.

"Мы обнаружили, что пары, в которых оба указали на употребление алкоголя в течение последних трех месяцев, жили дольше пар, которые либо не пили совсем, либо имели противоречивые модели употребления алкоголя, где один партнер пил, а другой нет", - уточнили авторы исследования.

Они также обнаружили, что легкое или умеренное употребление алкоголя у обоих партнеров связано с увеличением продолжительности жизни по сравнению с тем, когда оба партнера пьют много или вообще не пьют.

По мнению команды, понимание того, как пары влияют на поведение друг друга в отношении здоровья, служит ключом к улучшению политики и практики здравоохранения для пожилых людей.


Просмотров: 100

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 5 019
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 6 843
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 8 877
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 4 363
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 8 632
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 5 620
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 3 072
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 3 014
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 5 434
Безответная любовь: как бороться?

Отношения

28 августа 2022 09:23

  • 5 590
Как привлечь мужчину в свою жизнь: совет психолога