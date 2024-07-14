Ученые выяснили, что умеренно выпивающие вместе пары живут дольше

Американские ученые из Мичиганского университета установили, что схожее отношение к спиртному в парах может увеличить срок жизни. Однако из этого не следует, что нужно больше пить со своим супругом или супругой. Доклад опубликован в научном журнале The Gerontologist, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 9312 человек из 4656 разнополых пар, состоящих в браке или живущих вместе.

Ученые сосредоточились на особенностях употребления алкоголя этими пожилыми парами, а не на том, какой тип алкоголя они предпочитали. Если участники сообщали об употреблении алкоголя в течение последних трех месяцев, их просили указать среднее количество выпитого спиртного за неделю.

"Мы обнаружили, что пары, в которых оба указали на употребление алкоголя в течение последних трех месяцев, жили дольше пар, которые либо не пили совсем, либо имели противоречивые модели употребления алкоголя, где один партнер пил, а другой нет", - уточнили авторы исследования.

Они также обнаружили, что легкое или умеренное употребление алкоголя у обоих партнеров связано с увеличением продолжительности жизни по сравнению с тем, когда оба партнера пьют много или вообще не пьют.

По мнению команды, понимание того, как пары влияют на поведение друг друга в отношении здоровья, служит ключом к улучшению политики и практики здравоохранения для пожилых людей.