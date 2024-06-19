Мужчины признались, что их отпугивают фото роскошной жизни в профиле девушек

Отсутствие аккаунта в соцсетях увеличивает шансы на знакомство, а фото роскошной жизни в профиле девушки отпугнет каждого третьего мужчину. Об этом говорится в исследовании сервиса для знакомств "Мамба", результаты которого имеются в распоряжении "Газеты.Ru", передает Day.Az.

В рамках исследования более 40% опрошенных мужчин верят в дружбу между мужчинами и женщинами, но только если она не касается их возлюбленных. Еще 27% согласны на дружеские отношения своих партнерш с другими мужчинами, если среди них нет бывших возлюбленных.

Значительное количество респондентов (40%) категорически выступают против личных встреч своих партнеров с друзьями противоположного пола. Кроме того, больше половины мужчин находят особую привлекательность в девушках-интровертах, в то время как отсутствие друзей у мужчин может отпугнуть 60% девушек.

Более 50% участников опроса выразили беспокойство по поводу отказа партнера делиться совместными фотографиями в социальных сетях. Некоторые респонденты (19% мужчин и 26% женщин) не одобряют, когда партнер ставит лайки в соцсетях людям противоположного пола.

Удаление профилей из социальных сетей может увеличить привлекательность для 80% опрошенных, однако большинство все же стремятся изучить профили потенциальных партнеров перед первым свиданием. Мужчины могут отказаться от свидания с женщинами, которые публикуют фотографии с роскошным образом жизни и чрезмерно используют фильтры, в то время как женщины обращают внимание на фотографии с бывшими и репосты игр.