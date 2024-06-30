Парам назвали простой способ избежать ссор

Чтобы меньше ссориться из-за бытовых вопросов, парам посоветовали попробовать так называемый "метод капитана". Как он работает, рассказал эксперт по отношениям Пол Брансон в беседе с Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Брансона, "метод капитана" подразумевает, что каждый партнер берет на себя ответственность за решение определенных вопросов и становится в этой сфере главным, то есть капитаном. Например, один из них может отвечать за финансы, а другой - за организацию отпуска, объяснил Брансон. Эксперт также уточнил важную деталь: пока один человек "находится у руля", за ним остается окончательное решение, второй в это время просто соглашается.

"Метод капитана в отношениях - отличный способ взять под контроль то, в чем люди действительно хороши, и в конечном итоге показать друг другу свою любовь и поддержку", - считает эксперт. Кроме того, по его мнению, распределение ответственности поможет избежать ссор и лучше понять свои сильные стороны и сильные стороны партнера.

Однако у этого метода есть и минусы, предупредил Брансон. Он считает, что "капитаны" лишают отношения спонтанности и легкости. "Планирование свиданий или досуга может быть увлекательным занятием. Но со временем волнение может угаснуть, особенно если вы вынуждены это делать постоянно, так как это ваша "капитанская" ответственность", - заявил эксперт. Чтобы такого не произошло, он посоветовал парам быть более гибкими и иногда меняться ролями.