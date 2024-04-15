Назван случай, при котором ревность указывает на расстройство личности

Ревность - один из вариантов эмоциональной нестабильности, который может указывать на наличие у человека расстройства приспособительных реакций, об этом "Газете.Ru" рассказала клинический психолог, преподаватель кафедры клинической психологии и психотерапии факультета "Консультативная и клиническая психология" МГППУ Дарья Ведмицкая, передает Day.Az.

Расстройство приспособительных реакций - это патологическое состояние, которое возникает при невозможности приспособиться к жизненным изменениям. Оно может возникнуть у человека с высокой чувствительностью и под воздействием травмирующего фактора, например, утраты близкого человека, изменения социального окружения или переломного момента в жизни.

"В разных ситуациях это может проявляться тревожно-депрессивной симптоматикой, эмоциональной нестабильностью и поведенческими нарушениями. Однако, основываясь только на наличии у человека таких переживаний, как ревность, не стоит говорить о наличии подобного диагноза. Это более комплексное понятие, которое включает в себя и другую симптоматику: раздражительность, нервозность, импульсивность, перепады настроения, неадекватные реакции на ситуации межличностного взаимодействия", - объяснила специалист.

Кроме того, иногда патологическая ревность может быть связана с психическими расстройствами.

"Патологическая ревность - это состояние, которое проявляется в сочетании определенных симптомов: бездоказательные обвинения, искренняя вера в виновность партнера, неспособность критично воспринимать информацию, скандалы на ровном месте, вспышки ярости вплоть до рукоприкладства, попытки постоянного контроля. Патологическая ревность, которая ухудшает жизнь и самого ревнивца, и сводит с ума его партнера, является одним из проявлений других психических расстройств. Какого именно, сможет сказать только психиатр после проведения диагностических мероприятий", - заметила специалист.