18 февраля 2024

18 февраля 2024 09:10

Мужчины и женщины с этим тембром голоса считаются более привлекательными

Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что обладатели низких голосов кажутся потенциальным партнерам более привлекательными и подходящими для долгосрочных отношений. Как передает Day.Az, результаты исследования опубликованы в Psychological Science (Psych Sci).

В эксперименте приняли участие 3100 человек из 22 стран мира. Им было предложено прослушать аудиозаписи низких и высоких голосов, в ходе которых проговаривалось одно и то же предложение. Затем добровольцев попросили дать голосам характеристики относительно характера обладателя, оценить их привлекательность и пригодность для долгосрочных отношений.

Выяснилось, что женщины считали мужчин с низкими голосами более привлекательными в целом, а мужчины предпочли бы для краткосрочных отношений обладательницу высокого голоса, а для долгосрочных - низкого.

Обладатели низких голосов мужского пола воспринимались женщинами и мужчинами как грозные, авторитетные и серьезные. Вероятнее всего, среди приматов приматов низкий голос важен в контексте соперничества между самцами. В настоящее время низкий голос выступает своеобразным социальным атрибутом, отношение к которому в обществе положительно.


Просмотров: 135

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 4 069
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 5 852
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 7 794
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 3 364
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 7 652
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 4 682
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 2 204
Как начать знакомство с мужчиной

Отношения

2 сентября 2022 09:36

  • 2 140
Почему лучше быть холостяком? - МНЕНИЕ

Отношения

28 августа 2022 11:55

  • 4 595
Безответная любовь: как бороться?

Отношения

28 августа 2022 09:23

  • 4 685
Как привлечь мужчину в свою жизнь: совет психолога