18 ноября 2023

18 ноября 2023 11:01

Перечислены способы укрепить брак

Один из ключевых аспектов счастливого брака - хорошая коммуникация, помогающая открыто и искренне выражать мысли и чувства, констатировала психотерапевт, клинический психолог Юлия Жукова. В комментарии для "Ленты.ру" она перечислила и другие способы укрепить брак, передает Day.Az.

Способность говорить открыто помогает не только выражать свое мнение, но и слышать партнера, что позволяет избегать конфликтов, отметила психолог. "Не бойтесь выражать свое мнение, но помните об уважении к собеседнику, его точке зрения", - посоветовала она.

Время, проведенное вместе, также помогает сделать брак крепче, продолжила собеседница "Ленты.ру". Чтобы совместный досуг был захватывающим, следует найти общие интересы: заниматься спортом, вместе готовить, путешествовать. Также важны общие цели и планы. Супруги должны понимать, куда хотят двигаться вместе и каких целей достичь. Жукова отметила, что работа над общими планами тоже укрепляет отношения.

Еще одним условием крепкого союза психолог назвала сочувствие и поддержку партнера в трудные моменты. Поддержка помогает, кроме всего прочего, создать ощущение комфорта и безопасности в браке. В то же время она призвала не использовать любимого человека в качестве жилетки или груши для битья.

Кроме того, в отношениях очень важно доверие, заверила психотерапевт. "Будьте честны друг с другом, держите данное слово и не нарушайте границы доверия. Помните, что доверие важно заслужить и поддерживать взаимным уважением", - прокомментировала она.


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