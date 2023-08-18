Установлено, как избежать конфликтов в отношениях

Исследователи из Университета штата Флориды (США) установили, что осознанность в романтических отношениях может привести к уменьшению числа конфликтов, усиливает связь между партнерами и притупляет чувство одиночества. Результаты работы были представлены в журнале Journal of Social and Personal Relationships, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Под осознанностью авторы понимают проявление внимания к партнеру, умение видеть динамику своих отношений, способы взаимодействия с половинкой, как распределяются роли и необходимость внесения перемен. Способностью озвучить партнеру свои наблюдения и предложить к обсуждению свои идеи для нововведений. Это помогает многим парам пережить кризисные моменты.

Для проведения исследования авторы набрали выборку из 116 пар, которые были в браке более пяти лет. Все участники прошли оценку осознанности и конфликтов в отношениях. Анализ полученных ответов показал, что внимательность к отношениям со стороны женщины имела больший вес в паре. При этом осознанность со стороны мужчин не влияла сильно на "погоду" между партнерами.