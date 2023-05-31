Как домашние животные влияют на эмоциональное состояние человека?

Все любят домашних животных: они милые, смешные, с ними никогда не бывает скучно и они всегда готовы украсить ваше фото в соцсетях. Кроме того, питомцы могут благотворно влиять на ппсихоэмоциональное состояние человека: они помогают справиться с напряжением и тревогой, снижают риск депрессии и даже могут поспособствовать повышению самооценки. Рассказываем, как домашний питомец может стать вашим личным психологом.

Помогают справиться с напряжением

По статистике, каждый третий взрослый человек практически постоянно пребывает в нервном напряжении. Сложности на работе, проблемы во взаимоотношениях с окружающими - все это не лучшим образом сказывается на эмоциональном состоянии человека. Взаимодействие с питомцем, особенно тактильное, помогает расслабиться и снизить уровень нервного напряжения. Удивительно, но если погладить кошку хотя бы в течение 15-20 минут после тяжёлого дня, самочувствие и настроение улучшатся моментально.

Снижают риск развития депрессии

Исследование, проведенное специалистами из медицинской школы Гарварда, подтвердило, что хозяева собак менее склонны к развитию депрессивных состояний. Происходит это по нескольким причинам. Во-первых, собаки - единственные домашние животные, которые способны устанавливать эмоциональный контакт с человеком и стимулировать выброс гормона окситоцина, что повышает общий эмоциональный фон и уменьшает вероятность развития депрессии. Кроме того, в периоды, когда мы особенно сильно подвержены стрессу и негативным эмоциям, психологи рекомендуют не выпадать из рутины. А что лучше ее сформирует, как не ежедневные прогулки с питомцем, пропустить которые попросту невозможно.

Повышают самооценку

Доказано, что питомцы могут повысить самооценку хозяина. Все очень просто: домашние животные дают хозяину безусловную любовь. Им не важна внешность, социальный статус или чувство юмора человека. Психологи уверены, что осознание того, что вас любят просто так, а не за что-то, укрепляет самооценку и помогает поверить в себя. Особенно актуально это может быть для тех людей, кто оказался в новой незнакомой обстановке - например, в связи с переездом или сменой места работы.

Способствуют развитию эмпатии

Эта способность домашних питомцев особенно актуальна для маленьких детей в процессе их развития. Способность к эмпатии - это не врожденное свойство, ее нужно развивать с самого раннего возраста. Если ребенок растет в доме, где есть питомец, и хотя бы минимально принимает участие в уходе и заботе о нем, то с высокой долей вероятности этот ребенок вырастет с хорошо развитой эмпатией и способностью прислушиваться к чувствам других людей.

Снижают уровень тревожности

Хроническая тревожность - распространенная проблема в наше время, особенно сейчас, когда привычный уклад жизни стал стремительно меняться. Тактильный контакт с животными снижает уровень тревоги и помогает быстрее успокоиться. Причем дело не только в положительных эмоциях: у кошек и собак температура тела выше, чем у человека, и контакт с теплыми питомцем повышает общий эмоциональный фон и помогает почувствовать себя в безопасности.

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