Как весенняя уборка поможет очистить не только квартиру, но и мысли

Оважности регулярной уборки в доме мы слышим с детства, но мало кто знает, что это полезно не только для эстетической красоты вашего жилища, но и для ментального здоровья. Особенно большое желание устроить генеральную уборку в доме и избавиться от всего лишнего можно ощутить весной - и это абсолютно закономерно. Весна - период обновления не только для природы, но и для человека. Дни становятся длиннее и теплее, мы чаще выходим на улицу, больше двигаемся, из-за чего чувствуем себя куда энергичнее, чем в период затяжной зимы. И если в период майских праздников вам захочется направить эту энергию на масштабную уборку в доме - не стоит себе в этом отказывать. И вот почему.

Одно из главных преимуществ уборки и организации жилища психологи считают возможность почувствовать контроль. Мы живем в достаточно турбулентное время, когда многие процессы попросту не поддаются никакому контролю. Это большой стресс для психики, который можно легко снизить, найдя что-то, что вы можете легко заставить функционировать так, как хочется вам. Для этого идеально подойдет ваше жилое пространство. Вам давно казалось, что шкаф будет лучше смотреться у противоположной стены? А может, давно хотелось систематизировать гардероб, чтобы любую вещь можно было найти за считанные секунды? Попробуйте воплотить ваши желания в жизнь. Конечно, все эти изменения могут показаться вам незначительными, однако для мозга все гораздо проще: вы захотели что-то сделать - вы это сделали, а значит - мозг получил свою дозу гормона удовольствия, а уровень стресса заметно снизился.

Кроме того, уборка в доме помогает отключиться от потока информации, которой зачастую вокруг нас становится слишком много. Если сосредоточить свои мысли на инвентаризации посудного шкафа или очистке кафеля в ванной, и выполнять все действия не механически, а осознанно, по ее завершении вы будете чувствовать себя отдохнувшими. Может быть, не физически, но ментально - однозначно.

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