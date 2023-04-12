Как различить 8 основных типов депрессии?

Как и другие психические заболевания, депрессию не так-то просто выявить, а еще у нее множество вариаций. Некоторые говорят, что у них депрессия, путая ее с плохим настроением. Но в медицинском смысле депрессия обозначает разнообразные состояния, от частых до очень редких. Квалифицированно поставить диагноз может только специалист, но важно знать признаки разных состояний, чтобы при необходимости помочь себе или близкому человеку понять, что ситуация требует медицинского вмешательства.

1. Умеренная и выраженная депрессия

Не занимайтесь самолечением!В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

Первичный диагноз "депрессия" ставится в том числе после заполнения опросника. Среди вопросов - уровень энергии, настроение, аппетит, качество сна. По баллам за ответы определяется выраженность депрессии. Если она не слишком глубокая, достаточно психотерапии, а в сложных случаях добавляются антидепрессанты.

2. Послеродовая депрессия

Как понятно из названия, возникает после родов. От нее страдают 10-15% молодых мам. Кроме того, бывает и депрессия беременных. Если человек постоянно хочет плакать и ничто его не радует, это вполне может быть не просто скачок настроения. Во время беременности меняется гормональный статус, в организме проходят разные химические процессы - и депрессия вполне возможна.

3. Биполярное расстройство

Иногда его называют "маниакальной депрессией". Это выраженные скачки настроения, от энергетического подъема до глубокого "дна". Серьезная форма депрессии, которая обычно лечится только лекарствами и наблюдением психиатра. Зачастую она остается с человеком навсегда. Явные признаки: странное поведение (например, пройти голым по улице), зацикленность на какой-то части жизни или задаче с полным погружением.

4. Сезонное аффективное расстройство

Чаще всего случается в зимние месяцы. Симптомы напоминают обычную депрессию, но начинается все примерно в сентябре, достигает пика, когда солнечного света становится минимум, и постепенно проходит к середине весны.

5. Дистимия

Также известна как постоянное депрессивное расстройство или хроническая депрессия. Постоянное плохое настроение в течение двух и более лет. Распознать ее довольно сложно, с этим могут справиться скорее окружающие, а не сам человек, говорят специалисты. Люди начинают беспокоиться, не надо отмахиваться от этого. Вполне возможно, они правы. И дистимию тоже можно вылечить!

6. Психотическая депрессия

Тяжелая клиническая депрессия с психозом, часто включает галлюцинации и спутанность сознания. Редкое, но очень опасное состояние с риском суицида.

7. Атипичная депрессия

Несмотря на название, очень даже распространенная. Симптомы похожи на обычную, но бывают приступы хорошего настроения и радости.

8. Смесь депрессии с тревожным расстройством

Зачастую тревожное расстройство возникает одновременно с депрессией, и их сложно разделить, потому что симптомы похожи. Важно помнить, что все это можно вылечить, и не стоит страдать и думать, что никто не поймет твоего состояния.

thevoicemag.ru