Ученые установили, как отношения влияют на здоровье человека

Ученые Университета Окленда установили, что хорошие отношения с близкими положительно влияют на физическое здоровье человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"То, как вы относитесь к своим близким, может влиять на то, как функционирует ваше тело. Как положительный, так и отрицательный опыт в отношениях влияет на наш организм, на уровень стресса, кровяное давление и частоту сердечных сокращений", - объяснили исследователи.

В течение трех недель 4 тыс. участников ежедневно предоставляли данные об уровне стресса, кровяного давления, частоты сердечных сокращений. Каждые три дня участники также рассказывали об отношениях с близкими людьми, подробно описывая положительный или отрицательный опыт.

Исследователи обнаружили, что люди с большим количеством положительного опыта сообщали о лучшем физическом состоянии организма. Напротив, изменчивость (ежедневные взлеты и падения) и конфликты были связаны с высоким уровнем стресса и артериального давления. Это, в свою очередь, негативно сказывалось на физическом состоянии человека.

В будущем команда проведет дополнительные исследования, чтобы получить более полное представление о том, как взаимоотношения могут влиять на здоровье.