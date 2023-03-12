12 марта 2023

12 марта 2023 15:27

Прожившие 50 лет в браке супруги назвали секрет крепких отношений

Супруги из Сингапура, 69-летний Ахмат Паги и 65-летняя Хамида Нур, прожившие в браке 50 лет, рассказали, как им удалось сохранить крепкие отношения. Об этом сообщает Asia One, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Семьи Паги и Нур познакомили их в подростковом возрасте. Вскоре после встречи пара поженилась. "Мы поженились, не узнав друг друга. Если говорить о любви, то тогда ее еще не было", - утверждает женщина. По словам Паги, поначалу они мало разговаривали и обсуждали лишь бытовые вопросы.

Однако спустя несколько лет супруги сблизились и полюбили друг друга. Паги и Нур отметили, что у них, как и у других пар, возникают конфликты. Главным секретом счастливых отношений они назвали честное обсуждение проблем. "Прежде чем что-то сделать, мы сначала все обсудим и поймем, как поступить. На это нужно время", - объясняет Ахмат.

Супруги живут в однокомнатной квартире. У них нет детей, поэтому они заботятся лишь друг о друге. Ахмат страдает от болезни почек уже 12 лет и проходит процедуры диализа три раза в неделю. Для того чтобы ухаживать за мужем, Нур пришлось уволиться с работы. Она отметила, что жизнь быстротечна, поэтому партнерам важно проявлять любовь друг к другу.


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