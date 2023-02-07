Названы правила идеального предложения руки и сердца

Делая предложение руки и сердца, важно не испортить момент, поскольку такое событие запомнится на всю жизнь. О том как правильно попросить руки своей возлюбленной 7 февраля рассказала "Известиям" глава агентства торжеств Wedding Residence, автор свадеб Ксения Афанасьева, передает Day.Az.

Так, первое правило связано с выбором украшения.

"Конечно же, главный атрибут всего этого действа - кольцо. И тут важно не перепутать: помолвочное кольцо и обручальное. Обручальные кольца - лаконичные золотые ободки, ими молодые обмениваются во время свадебной церемонии. На помолвку принято дарить кольцо с камнем. Традиционно - с бриллиантом. Однако это может быть и любой другой камень, если он нравится невесте. Также очень важно угадать с дизайном, чтобы не разочаровать невесту. В этом вопросе можно посоветоваться с подругами невесты, попросить их ненавязчиво выяснить, какие кольца нравятся вашей возлюбленной", - рекомендовала эксперт.

Второе правило идеального предложения - выбор места с подходящей атмосферой, которая будет наиболее приятна избраннице. Это может быть городской парк, яхта, морское побережье, апартаменты в небоскребе или на крыше с шикарным видом на город, изысканный ресторан, романтический мост или старинная усадьба, перечислила Афанасьева.

По ее словам, еще одно правило связано с выбором украшений для места.

"Здесь важна каждая деталь: цветы, свечи, музыка. Или, например, красивые слова: "Выходи за меня" или "Стань моей женой", написанные на баннере, выложенные на песке или даже загорающиеся в конце красивого файер-шоу", - отметила специалист.

При этом не менее важно пригласить на мероприятие фотографа и видеографа, чтобы запечатлеть момент предложения.

"Те первые эмоции, которые испытывает в этот момент ваши избранница, невозможно повторить. Этот бывает только раз жизни, и именно этот момент станет одним из самых трогательных в вашем семейном архиве. Снимать этот момент лучше всего скрытой камерой, чтобы фотографии и видео получились максимально живыми и естественными", - посоветовала Афанасьева.

Наконец, пятое правило заключается в том, чтобы не испортить сюрприз своей избраннице. В противном случае, если она будет заранее к этому готова, у нее уже не будет настолько трогательных и ярких эмоций, подчеркнула эксперт.

"Неожиданное предложение, с одной стороны, и спланированное мероприятие - с другой - это то, что она запомнит на всю жизнь, о чем будет рассказывать потом своим детям и внукам", - резюмировала глава агентства торжеств.