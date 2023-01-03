3 января 2023

3 января 2023 19:49

Названы причины ссор между супругами в новогодние праздники

Накопившиеся обиды и ограниченное пространство назвали причинами ссор между супругами в период новогодних праздников. Об этом в разговоре с РИА Новости рассказали психологи.

По словам экспертов, один из супругов может замалчивать недовольство и обиды. Однако в период праздников, когда семья долгое время находится вместе, будет сложнее скрывать раздражение, которое в итоге станет причиной конфликта. Психологи посоветовали обсуждать проблемы сразу.

Причиной ссор может стать и маленькая жилплощадь и, как следствие, нарушение личного пространства. По словам экспертов, каждому человеку время от времени необходимо уединение. Если нет возможности найти его дома, то можно выйти на улицу. Для тех супругов, которые не могут организовать свой досуг, психологи посоветовали вместе погулять.


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