17 ноября 2022

17 ноября 2022 08:41

Основная ошибка влюбленных мужчин в отношениях

Российский актер Павел Чинарев назвал неумение ценить отношения одной из основных ошибок в отношениях, которую допускают многие влюбленные мужчины. Об этом он рассказал в беседе с Пятым каналом.

Звезда проектов "Мажор" и "Зверобой" заявил, что мужчины часто не дорожат любовью, даже если чувство, которое они испытывают по отношению к женщине, очень сильное и глубокое. Такое пренебрежительное поведение может стать причиной разрыва отношений. И для мужчины это может обернуться настоящей трагедией даже спустя годы.


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