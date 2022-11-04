Пять признаков газлайтинга в отношениях и как это остановить

Термином "газлайтинг" психологи определяют манипуляции в целях посеять в ком-то сомнения в объективном восприятии действительности. Цель газлайтера - убедить своего партнера, родственника, друга, коллегу, собеседника в том, что ее/его мнение неадекватно ситуации или общепринятым стандартам.

Понятие "газлайтинг" прижилось в обществе и профессиональной терминологии после успеха британской пьесы Gas Light в далеком 1938-м и ее последующих экранизаций. По сюжету супруг героини переставляет и прячет вещи в их общем жилище, чтобы создать впечатление, будто она теряет память и рассудок. Вечерами свет газовой горелки в доме слегка меркнет, но злодей убеждает жену, что ей это только кажется, в то время как сам перенаправляет световую мощность в другую часть дома, где ищет спрятанные драгоценности.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ВАС ГАЗЛАЙТЯТ

Специалисты считают газлайтинг формой психологического насилия, главная задача которого - обесценить поведение, мнение или намерение человека посредством насмешек, обвинений, запугиваний и банального равнодушия. Опытный газлайтер всегда готов:

вывернуть ситуацию так, будто вы во всем виноваты;

вынудить вас усомниться в своей эмоциональной стабильности, памяти, уме, адекватности, возрастной и физиологической компетентности;

отрицать чувства и факты, которые для вас важны, не желая принимать их всерьез и оказывать поддержку.

"По сути газлайтинг всегда связан с желанием власти и контроля, потребностью взять верх и избежать ответственности, - объясняет психолог, специалист по работе с травмами Ирина Ткачева. - Газлайтер всегда прав, а его жертва - наоборот. Причиной оказываемого давления может быть неспособность справляться с эмоциями или низкая самооценка, которая некомфортна газлайтеру, и он стремится самоутвердиться за ваш счет. Такое поведение нельзя оправдать, но газлайтить можно и неосознанно. Те, кто с юных лет усвоил манеру контроля в отношениях, скорее всего, не способны осознать, насколько негативно их влияние на партнера. Некоторые так долго мучают окружающих, что возводят газлайтинг в стратегию выживания".

Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы опознать (или нет) в себе жертву газлайтинга.

1. Вы теряете себя

Безусловно, в каждых отношениях есть свои проблемы, которые время от времени намекают нам, что пора переосмыслить свое поведение. Однако, когда вы начинаете сомневаться в собственных потребностях, интересах и видении действительности до такой степени, что кажется, утрачиваете индивидуальность, это явный признак газлайтинга. Более того, это самый разрушительный аспект такого формата общения.

2. Вас не слышат (и не хотят слышать)

Постоянно подмечая, что в процессе выяснения отношений и других серьезных разговоров партнер перебивает вас, осмеивает вашу точку зрения или слушает вполуха, воспринимайте это как сигнал задуматься о вашей совместимости. "Если желая донести свою мысль до партнера, вы наговариваете или пишете длинные сообщения вместо того чтобы высказать их напрямую, вы ищете пути достучаться до любимого, приспосабливаясь к газлайтингу", - добавляет Ирина Ткачева.

3. Ваши чувства игнорируют

Еще один признак - когда вы делитесь чувствами с партнером, а он/она в ответ заявляет, что вы неправы или слишком восприимчивы. "Убеждая вас, что вы должны думать или чувствовать иначе, близкий человек подтверждает нежелание брать на себя ответственность за ваши переживания, демонстрируя явный талант к газлайтингу, - подтверждает психолог. - Легко предсказать следующий этап развития событий: вы приметесь изводить себя самокритикой и подавлять чувства в угоду мнению партнера. Никто не заслуживает такой жертвы, это попросту недопустимо. В контексте здоровых отношений вы всегда можете отстоять личные взгляды, чувства и амбиции, а партнер готов выслушать любые ваши сомнения/переживания и помочь от них избавиться".

4. Вам сложно выражать мнение

Для газлайтера привычно сваливать вину на других или обстоятельства - в том числе за любые ссоры, заминки, опоздания, а также личные ошибки/неудачи. По словам психолога, чтобы доказать свою правоту газлайтер готов внушать, что события развивались иначе, чем вам показалось. При этом любые возражения с вашей стороны будут наталкиваться на глухую стену непонимания, что со временем сделает невозможным свободный обмен мнениями и искреннее выражение чувств, а значит, и счастье в отношениях.

5. Вы начинаете верить, что недостаточно хороши

В долгих токсичных отношениях тот, кто подвергается постоянным газлайт-нападкам рано или поздно начинает верить, что проблема именно в нем/ней. Негативные внушения проникают в подсознание и постепенно подводят вас к выводу, что на самом деле вы недостаточно хороши и виноваты буквально во всем. "Объективно это невозможно, - напоминает эксперт. - В нормальных отношениях оба партнера признают, что совершают ошибки, и оба умеют за них извиняться. Если ответственность смещена в одну сторону, это показатель явной несправедливости и того, что динамика отношений строится вокруг власти и контроля".

КАК ПРЕКРАТИТЬ ГАЗЛАЙТИНГ В ОТНОШЕНИЯХ

Конечно, в первую очередь надо поговорить и с партнером - а вдруг она/она и вправду не ведает, что творит. Имейте в виду, если вам выпало счастье составить пару нарциссу, разговор рискует зайти в тупик и повлечь за собой еще больше неприятных ощущений. Газлайтеров в принципе не волнуют ваши мнения и чувства, а нарциссы напрочь лишены способности к раскаянию и эмпатии, а значит, вам потребуются мегатонны энергии, чтобы попытаться их в чем-то убедить.

Если газлайтер разбушевался не на шутку и вы физически ощущаете токсичность происходящего (вы рассеянны, всегда на нервах, а сердце готово выпрыгнуть из груди, стоит лишь начать разговор с милым), но не можете ей противостоять - бегите. Без лишних разговоров. Выбирайтесь из этих отношений - чем раньше, тем лучше. Да, это нелегкий шаг, но необходимый для самозащиты и сохранения достоинства. Не забывайте, что контроль - ключевой маркер газлайтинга. Готовьтесь к тому, что ваш побег будет сопровождаться мощными эмоционально-манипулятивными атаками. Без поддержки не обойтись - обращайтесь за ней к друзьям, сестре, маме или психологу.

"Независимо от того, решите ли вы остаться или уйти, помощь специалиста важна для понимания свойственных вам моделей привязанности, - убеждает Ткачева. - Возможно, вам нужно не просто выйти из текущих отношений, а изменить образ жизни, чтобы избавиться от вредоносных паттернов. Сложно сразу определить суть личности, в которую мы влюбляемся, но разбирая прошлые отношения, мы получаем шанс распознать тревожные знаки, которые настойчиво игнорируем в надежде на любовь и крепкую связь".

Главная истина, которой стоит придерживаться в борьбе с газлайтингом: вы не виноваты в том, что происходит, даже если партнер убеждает вас в обратном. Второй момент: к такому "однобокому" союзу не надо адаптироваться, помните о своей уникальности и не растрачивайте этот дар понапрасну. Как сказал эксперт, в здоровых, честных, нормальных отношениях оба несут ответственность за свое поведение, без нужды подавлять эмоции и желания друг друга.

elle.ru