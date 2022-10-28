Гид по гороскопу: как выбрать свой камень по знаку зодиака

Вряд ли вам нужен повод, чтобы пополнить коллекцию украшений, но обоснованный подход к выбору самоцветов и драгоценных камней пойдет личной сокровищнице только на пользу. Тем более если принять во внимание, что каждый из минералов обладает уникальной энергией, настроенной на благотворные вибрации с определенными созвездиями зодиака.

Кристаллы и камни, подходящие вам по знаку, называют астральными или зодиакальными. Знания о мистическом потенциале минералов обобщает термин "эзотерическая геммология", и эта наука входит в список обязательных предметов во всех школах чародейства и волшебства. Профессиональные астрологи знают не понаслышке, что правильный выбор самоцветов для украшений, талисманов и амулетов содействует внутреннему балансу, настраивая самочувствие и восприятие на правильные энергетические волны.

С каждым знаком зодиака европейская астрология соотносит основной камень и предлагает на выбор еще несколько, подходящих стихии (зодиакальный круг делится на тригоны огня, воды, земли и воздуха), темпераменту и способностям конкретного знака. Выбирать талисман нужно интуитивно, ориентируясь на информацию об энергии минерала и собственные ощущения.

"Только вы можете опознать, какая именно черта характера выбилась из баланса, мешая внутренней гармонии и успеху в достижении целей, и определить магический кристалл, которой поможет это исправить, - объясняет наш эксперт, астролог Наташа Шварц. - И помните, что нет нужды выбрать единственный камень на всю жизнь. Астрология не отрицает факт, что украшений не бывает много, а разные камни хороши на разные случаи".

Овен (21 марта - 19 апреля)

Камень знака: гелиотроп.

Активному, амбициозному и упрямому знаку хорошо иметь поблизости минералы, способные поддержать яркую индивидуальность, желание с уверенностью следовать мечтам и вовремя нейтрализовать эмоциональные вспышки.

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: бриллиант, яшма, сердолик, горный хрусталь, аметист, цитрин, агат.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Камень знака: сапфир.

Страстным, терпеливым, надежным, чувствительным, медлительным и ревнивым Тельцам стоит обратить внимание на камни, мотивирующие на решимость и беззаботное наслаждение радостями текущего момента.

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: изумруд, малахит, агат, нефрит, хризопраз, оникс, авантюрин.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Камень знака: агат.

Общительные, любознательные, предприимчивые представители этого знака нередко пренебрегают постоянством, и потому им подойдут минералы, углубляющие связь с внутренним "я" и пониманием персонального предназначения.

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: бирюза, жемчуг, агат, лунный камень, александрит, берилл, топаз.

Рак (21 июня - 22 июля)

Камень знака: изумруд.

Деликатные, креативные, осторожные, всегда готовые поспешить на выручку Раки умеют быть капризными и чрезмерно эмоциональными. Им нужны камни, внушающие безопасность и понимание, что в первую очередь надо заботиться о себе.

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: рубин, розовый кварц, яшма, оникс, опал, обсидиан, аквамарин.

Лев (23 июля - 22 августа)

Камень знака: оникс.

Этот щедрый, яркий, властный, себялюбивый знак бывает нетерпелив и зависим от чужих похвал. Астральные камни настроят Льва на реалистичное восприятие действительности и придадут уверенности в погоне за мечтой.

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: гранат, сердолик, янтарь, цитрин, перидот, тигровый глаз, шпинель.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Камень знака: сердолик.

Скромные, верные, дотошные прагматики-Девы порой проявляют излишние суетливость и перфекционизм. Энергия минералов восстановит баланс, наделив их легкостью, способностью расслабиться и отпустить ситуацию.

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: хризолит, сапфир, нефрит, горный хрусталь, яшма, султанит, хризопраз.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Камень знака: хризолит.

Романтичные, миролюбивые, любознательные дипломаты-Весы от природы нерешительны и доверчивы, и потому им пригодятся камни, внушающие стабильность и пробуждающие мудрость к принятию решений.

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: опал, малахит, бриллиант, турмалин, лазурит, цитрин, родонит.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Камень знака: берилл.

Этот эмоциональный, харизматичный, ревнивый, страстный знак нередко проявляет упрямство и эгоизм. Астральные камни помогут Скорпиону унять ослабить недоверие к окружающим и сдержать напор во время знакомств и разрешения конфликтов.

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: гранат, змеевик, топаз, хризопраз, бирюза, родохрозит, оникс.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Камень знака: топаз.

Свободолюбивый, добродушный оптимист-Стрелец способен самовыражаться в небрежности, безответственности и беспричинном беспокойстве. Этому знаку нужны минералы, смягчающие импульсивность и перемены настроения.

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: гелиотроп, топаз, голубой и прозрачный кварц, сапфир, цитрин, танзанит.

Козерог (11 декабря - 19 января)

Камень знака: рубин.

Этот практичный, дисциплинированный, трудолюбивый знак обладает тонким чувством юмора, но легко впадает в тоску и задумчивость. Астральные камни приносят Козерогу удачу и позитив, отвлекая от мыслей "как было бы лучше".

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: гранат, кошачий глаз, азурит, лазурит, опал, оливин, гиацинт.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Камень знака: гранат.

Искренним, дружелюбным, независимым Водолеям присуща непредсказуемость, скрытность и скептицизм. Этому знаку стоит делать ставку на минералы, обеспечивающие связь с интуицией, чтобы доверять своим идеям и планам.

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: аметист, нефрит, сердолик, яшма, гранат, бирюза, сапфир.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Камень знака: аметист.

Творчески одаренные, сентиментальные, самоотверженные идеалисты-Рыбы любят витать в облаках и легко попадают под чужое влияние. Астральные камни нужны им для уверенности и настойчивости в реализации собственных фантазий.

Варианты для зодиакальных амулетов и украшений: гелиотроп, хризолит, жемчуг, аквамарин, александрит, соколиный глаз, содалит.

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