Психолог назвал простой способ расположить к себе людей

Простой способ расположить к себе людей назвал психолог Денис Долгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если хотите, чтобы кто-то, не особенно вам близкий, относящийся равнодушно или малознакомый, начал испытывать к вам большее расположение, попросите его о незначительной необременительной услуге", - посоветовал эксперт.

По словам Долгова, человеку приятно совершать добрые поступки: у него возникает чувство, которое называют "удовольствием помощника". В таком случае обе стороны остаются в выигрыше: одному оказали услугу, а второй испытал наслаждение от осознания собственного великодушия.

Однако психолог отметил, что нельзя просить много и часто, обременяя других, иначе этот способ потеряет свою актуальность.