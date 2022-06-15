Женщины, которых невозможно забыть

Впрочем, закономерность тут одна. Оборачиваться на прошлое больше склонны люди, которых что-то не устраивает в настоящем...

В жизни практически каждого половозрелого мужчины найдется женщина, которую невозможно забыть...

Первая любовь

Причем, речь часто идет не о первом партнере, а именно о первом чувстве, которое может быть и безответным. Например, о той самой девочке с толстыми косичками, которая сидела с тобой за одной партой. Одни сохраняют к объекту любви романтическое отношение, и готовы пригласить женщину на свидание даже спустя 30-50 лет. Другие всю жизнь несут в себе чувство со знаком минус, и спустя десятилетия с напряжением ждут, когда же жизнь накажет ту самую девочку. Но равнодушных практически не остается. Может быть, поэтому темы про бывших одноклассниц вызывают такие отчаянные споры?

Женщина, с которой ничего не было

Известно, что незавершенный гештальт - страшная вещь. Поэтому женщины, общение с которыми было прервано на самом интересном месте, запоминаются больше, чем те, общение с которыми закончилось чем-то конкретным.

Иногда память проделывает с нами странные штуки, навсегда сохраняя образ девушки, с которой пришлось расстаться, проведя вместе лишь несколько часов. Или юной лани с сайта знакомств, общение с которой было бесчеловечно прервано женой. Законы психологии просты - незавершенное сохраняется в памяти лучше завершенного. Те, кто не был близок с мужчиной, запоминаются лучше (хоть иногда и с негативными эпитетами). А вот если галочка о "победе" в мозгу мужчины уже выставлена, самая прекраснейшая из женщин постепенно размывается и уходит в фон.

Женщина, которая отвергала

Здесь тоже все понятно. Отвержение - это сильные эмоции, задетая самооценка, пошатнувшееся чувство собственной значимости и исключительности. Оно ни у кого не вызывает позитивных эмоций, ни у мужчин, ни у женщин, чего уж тут говорить. Однако одно дело - пострадать некоторое время. А другое - годами или даже десятилетиями носить в груди жажду мести.

Ученые из британского Университета Ланкастера выяснили, что мужчины переживают неудавшийся любовный опыт тяжелее, чем женщины. Такой вывод они сделали, проанализировав 184 тысячи сообщений на форумах в интернете. Впрочем, может быть дело обстоит еще проще, и люди, склонные злиться на бывших и проклинать их на все лады, чаще используют интернет, создавая нагрузку на соединения?

Девушка-мечта

Иногда роль незабываемой достается девушке, которая вообще никогда об этом не узнает. Это может быть известная актриса, незнакомка из интернета, да кто угодно, на кого можно аккуратно навешать свои представления об идеальном партнере.

Фишка тут в том, что мужчина не общается с реальной женщиной, а проживает отношения со своей мечтой, которые протекают так, как хочется ему.

Например, миллионы мальчиков из моего детства пережили бурный роман с Памелой Андерсон, висящей над их кроватью. И даже сейчас, когда журналисты пытаются критиковать актрису, растерявшую немного былую форму, грудью бросаются на ее защиту.

Мама

Ну и конечно главная среди этих незабываемых, с которой мужчины годами могут выяснять отношения - это мама (впрочем, это и женщин касается). Выяснение отношений с мамой - гарантированный хлеб для современного психотерапевта, желающего немного подзаработать. Старые обиды, детские травмы - это то, чем очень увлеклись современные люди, иногда, как мне кажется, в ущерб своему настоящему.

Впрочем, закономерность тут одна. Оборачиваться на прошлое больше склонны люди, которых что-то не устраивает в настоящем...

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