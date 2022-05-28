6 вещей, которые совсем необязательны в отношениях, но никто об этом не знает



Навязанные стереотипы убеждают, что с партнером должны совпадать вкусы и интересы, а у здоровых отношений десятки критериев. Но психологи считают: чтобы быть счастливыми вместе, совсем необязательно соответствовать всем социальным правилам.

Идеальных отношений не бывает, а большинство критериев - не больше, чем мифы.

Общие интересы

Конечно, всем хочется быть с возлюбленным не только партнерами, но и лучшими друзьями, найти общие интересы, хобби и увлечения. Что же делать, если супруг следит за всеми баскетбольными матчами, а вам куда интереснее турецкие сериалы?

Специалисты считают, что общие интересы - не самый надежный клей для отношений. Гораздо прочнее связывают совместные ценности и пережитый опыт. Если вы оба считаете, что главное в жизни семья и дети, мечтаете о просторном доме, то совсем не имеет значения, насколько разные у вас хобби.

Внешняя схожесть

Миф о том, что влюбленные, которые похожи друг на друга, счастливее остальных, настолько укоренился, что многие ищут партнера, ориентируясь на этот критерий.

Но сексологи отмечают, что внешняя схожесть не влияет на притяжение в паре, а разные стили даже подогревают влечение.

Постоянная страсть

Часто пары считают, что на протяжении всех отношений должно сохраняться влечение, которое возникает в конфетно-букетный период, а охлаждение принимают за конец любви.

Однако психотерапевты напоминают: сексуальное притяжение в паре почти неизменно угасает через несколько лет. Это не должно пугать, стоит лишь заранее договориться о том, что пламя страсти, которое раньше пылало само по себе, теперь необходимо поддерживать.

Супруги, которые стараются создавать романтические моменты, удивлять друг друга и радовать, могут чувствовать то же притяжение, что и в начале отношений.

Полное взаимопонимание

В кино и рекламе счастливые пары напоминают двух волнистых попугайчиков, которые нежно щебечут друг с другом, но в реальной жизни крепки пары ссорятся. Иногда громко, эмоционально, с громкими хлопками дверью и разбитыми тарелками.

Это не повод считать свои отношения неправильными. По мнению психотерапевтов, показатель здорового романа - стремление во время конфликта не задеть любимого человека и погасить ссору.

Принятие родственниками и друзьями

Желание, чтобы возлюбленный очаровал не только вас, но и членов семьи, а еще подруг и окружение, абсолютно нормально. Но столь же нормально, если мужчина вашей мечты не пришелся по вкусу маме, дедушке и приятельнице. Им он точно ничего не должен.

Финансовая стабильность

Прийти к денежной гармонии важно, но, если в семье случаются неурядицы, а распределять семейный бюджет не получается, это не повод опускать руки: многим счастливым парам пришлось прийти к финансовой стабильности только через много лет после начала отношений.

Womanhit.ru