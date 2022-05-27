3 «звоночка», что ваш мужчина влюблен в другую

Проблемы в отношениях часто начинаются с небольшого обмана, который затем перерастает в разлад, а затем приводит к разрыву. Иногда невероятно сложно понять, что вторая половинка состоит в отношениях с другим человеком, при этом находясь рядом с вами. Вместе с психологом мы выяснили, какие моменты в поведении мужчины должны вас насторожить.

Он внезапно стал прихорашиваться

Конечно, сегодня трудно встретить мужчину в большом городе, который бы не следил за собой, однако, слишком резкое увлечение собственной внешностью должно навести на определенные мысли. Нередко мужчины чрезмерно увлекаются улучшением своего внешнего вида, когда необходимо произвести впечатление. К сожалению, речь часто идет не о постоянной партнерше. Важно понимать, что решение измениться к лучшему не всегда говорят о новом увлечении, однако внимательность женщине все же стоит проявить.

На прежней должности у него появились командировки

Когда мы продвигаемся по служебной лестнице, у нас появляются новые обязанности и совершенно другие требования со стороны руководства. Если вашего мужчину повысили и к новой должности добавились разъезды для решения рабочих вопросов, вы можете выдохнуть. Однако внезапная загруженность и регулярные командировки на должности, которая в принципе не предусматривает разъезды, стали неотъемлемой частью графика вашего мужчины, присмотритесь внимательнее. Вполне возможно, что любимый никуда не уехал, а проводит время с другой женщиной.

Он стал интересоваться, когда и куда вы уходите

Внезапное внимание к вашему распорядку дня также может быть своеобразным "звоночком". Не всегда партнер действительно волнуется, что вы будете идти по темной улице одна или же переживает, что вас слишком загружают работой. Не всегда это так. Иногда мужчину волнует только одно - как сделать так, чтобы вы не заметили его отсутствия или того, что пока вас не было, в вашем доме побывали совершенно неожиданные для вас гости.

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