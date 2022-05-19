Знаки Зодиака, которым звезды сулят отношения уже этим летом

Одиночество может приносить настоящие страдания людям, которые привыкли постоянно находиться рядом с партнером. К сожалению, найти вторую половинку не всегда можно быстро, и главное, этот человек не всегда тот, кого мы ждем. Однако есть хорошая новость - некоторым знакам Зодиака звезды обещают любовную историю уже этим летом. Давайте узнаем, кто эти счастливчики.

Водолей

Гороскоп показывает, что Водолеи могут не только найти вторую половинку в ближайшие три месяца, но даже успеть стать законным супругом. Правда, только в том случае, если у вас уже есть партнер, но он долго тянет с предложением. А вот свободным Водолеям можно смело смотреть по сторонам - ваша судьба совсем недалеко от вас, возможно, вы уже знакомы, просто не успели рассмотреть своего человека. Специалисты всегда рекомендуют не бросаться в омут с головой, а хорошо узнать человека до того, как вы решитесь строить с ним семью.

Весы

Для Весов наступает отличная пора в личной жизни - отбоя от противоположного пола не будет, но вы все же будьте внимательны с тем, кому решите отдать сердце. Звезды не исключают, что и вы пойдете под венец. Вашему знаку свойственна нерешительность, а потому часто вы позволяете партнеру принять решение за себя. Не стоит. Хорошо обдумайте, кого вы планируете назвать своим любимым, и только после положительной оценки соглашайтесь принимать ухаживания. Интуиция у Весов развита неплохо, а потому они редко ошибаются.

Стрелец

Яркий знак, который ищет постоянную подпитку в отношениях. Звезды решили, что этим летом вы встретите человека, который будет буквально вас отражать - такой же активный и идейный. Вполне реально узаконить ваши отношения уже после нескольких месяцев знакомства, однако, психологи не советуют спешить. Вы сразу заметите "своего" человека в толпе - вы просто не сможете оторвать от него глаз. Старайтесь летом почаще посещать интересные вам мероприятия, скорее всего, именно там вас ждет неожиданно приятный сюрприз.