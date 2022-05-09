Мужчина, который делает свою женщину счастливой

Хочу развеять часто встречающееся ложное представление у женщин о настоящем мужчине...

Все мы разные и критерии к выбору партнера у нас отличаются. Для отношений не существует универсальных рецептов и золотых правил. И все же можно выделить несколько базовых мужских качеств, которые ценит большинство женщин. Такой мужчина способен сделать свою избранницу счастливой...

Признаки, по которым можно понять, что мужчина истинно силён духом и способен сделать счастливыми свою семью:

1. Он самодостаточен.

Он не зависит от своей женщины, своей мамы, друзей и прочее. Он решает поставленные перед собой и семьёй задачи сам, без опоры на помощь со стороны других людей.

Совет мамам мальчишек: учите своих сыновей с самого детства, что мужчина сам ответственен за свою жизнь и семью, которую он создал. Мальчик уже в школьном возрасте должен рассчитывать только на себя. Ради себя же. Так что ослабьте "поводок" и позвольте своим сыновьям учиться быть самостоятельными.

2. Он принимает себя таким, какой он есть.

Он не опирается на мнение других людей. Его поступки и жизнь строятся им самим. Он не принимает ненужные советы со стороны мамы, бабушки, друзей и т. п.

Совет мамам мальчишек: учите с самого детства своих сыновей опираться на своё мнение. Не сравнивайте его с кем-то, не критикуйте, не занижайте его самооценку. Запомните, если мужчина не любит и не принимает себя, то он не способен любить других. И ещё немаловажно отметить, что чем меньше мужчина уверен в себе, тем у него больше претензий к своей женщине.

3. Он независим.

Я имею в виду зловредные привычки. К ним же я отношу и зависимость от мамы или жены.

Совет мамочкам мальчишек: Склонность мужчины к зависимости формируется в детстве. Чаще всего из-за того, что занижали его самооценку, не поддерживали его в начинаниях и, самое важное, не доверяли и тотально контролировали. Избегайте этого и ваш мальчик вырастит настоящим мужчиной.

4. Он не сравнивает себя с кем-то.

Я понимаю, что мужчине свойственно сравнивать себя, свой достаток и прочее, но тут речь идёт о том, что самодостаточный, успешный мужчина прежде всего сравнивает себя с собой, но с собой, который был вчера. Это позволяет ему постоянно развиваться, вовремя менять стратегию как в семье, так и в работе. Это мотивирует к ещё большему росту, что делает счастливыми его и его окружение.

Совет мамам мальчишек тот же что и в пункте 2 и 3.

5. Он ценит себя.

Здесь я говорю о той ценности, когда мужчина не унижается и не бегает за женщиной, которая его не уважает и отвергает. Это уничтожает его личность и ведёт к потере себя.

Совет мамам мальчиков: научите своих сыновей любить себя без условий. Давайте ему больше поддержки, позволяйте высказывать своё мнение, вовремя сепарируйте (отделяйте) его от себя.

***

В заключении хочу развеять часто встречающееся ложное представление у женщин о настоящем мужчине.

"О, когда он приходит домой с работы, мы все улыбаемся, делаем вид, что мы счастливы видеть его. И это же правда (больше убеждает сама себя). Ведь он наш кормилец, он устаёт. Да, я тоже работаю и ещё по дому много дел делаю и ужин готовлю, и прибираюсь и всех кормлю, но это же так и должно быть? Правда?" 1WeXDd клиентка Р.

Нет, не правда. И если вы думаете так же, то вам, моя дорогая девочка, надо разбираться в ваших отношениях.

А правда в том, что есть такие "альфа самцы", которые действительно живут в позиции, я хозяин, я царь, а все члены семьи мои подданные. Он действительно приходит домой постоянно уставший, заваливается на диван и смотрит телевизор. И в большинстве случаев он это делает даже не потому, что устал, а потому что в его семье - он находится в образе мужа - добытчика. Женщина, выбирая такого мужчину, вероятнее всего, от своего отца слышала такие фразы: "Я главный в семье, всё на мне, я вас породил, вы без меня ничто, и я требую тишины, когда я дома!".

Правда в том, что такие "альфа самцы" не знают другого способа самоутверждения, как этот. Они нуждаются в проявлении уважения к себе, нуждаются в постоянном поиске утверждения себя как мужчина. Он живёт с установкой, что во всех бедах виноваты другие: жена-стерва, тиран начальник, предатели друзья, неразумные дети и прочее.

Вывод: самодостаточный мужчина дома ведёт себя спокойно и с радостью отдаёт своё время и любовь. Он с радостью обнимает свою жену, дарит любовь и заботу детям и ему просто сказать: "Я люблю вас"!

Cluber.com.ua