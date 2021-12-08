От реализации идей до построения отношений: астрологические тенденции декабря-2021



Последний месяц 2021 года будет таким же насыщенным, как и весь год. Наконец коридор затмений подходит к концу и можно смело браться за реализацию амбициозных планов. Что еще подготовил нам декабрь - расскажет основатель Школы астрологии Инна Любимова.

4 декабря - Солнечное затмение в Стрельце

Солнечные затмения всегда влияют на ситуации, которые происходят в нашей судьбе. 4 декабря это астрономическое событие произойдет в Стрельце - знаке Зодиака, который стремится к самопознанию, расширению кругозора и путешествиям. Это затмение поможет вам найти баланс между материальным и духовным, поспособствует личностному росту и откроет перспективы карьерного развития.

5 декабря - Нептун становится директным

Время, когда вы трезво будете смотреть на мир. Многие иллюзии и волнения, которые не давали вам покоя последнее время, рассеются. Вы сможете точно определить, где правда, а где вымысел, ложь и фантазии. Звезды помогут вам осознать, что некоторые принципы, которые вы отстаивали, на самом деле не стоят ваших усилий. События, которые ворвутся в вашу жизнь, заставят поменять мнение и мировоззрение. Вы начнете принимать более взвешенные и мудрые решения.

11 декабря - Завершение коридора затмений

Сложный период остался позади. Теперь вы можете выдохнуть и с новыми силами приступить к реализации амбициозных планов, которые откладывали. Запускайте новые проекты, привносите в свою жизнь перемены, не опасаясь за последствия. Все, о чем вы мечтали, вы просто обязаны претворить в жизнь.

13 декабря - Марс переходит в знак Стрельца

В этот день вы почувствуете прилив сил, оптимизма и энергии. Вы станете намного увереннее в себе, а значит, нужно использовать эту суперсилу с пользой. Если вы давно мечтали о повышении, самое время поговорить с руководством, тем более что люди в этот период открыты к общению и обсуждению. Однако будьте осторожны: у вас может появиться желание взять на себя несколько задач. Реально оценивайте свои силы и не беритесь за все дела одновременно.

13 декабря - Меркурий переходит в знак Козерога

13 декабря Меркурий перейдет в знак Козерога и наградит людей рациональным и прагматичным мышлением. Вам станет легче строить логические цепочки и продумывать каждый свой шаг. Самое время заняться сложными задачами, которые требуют аналитики. Не стоит забывать и про личную жизнь, ведь сейчас самый благоприятный период для построения планов и в любовной сфере.

16 декабря - Венера становится стационарной

Отношения и чувства выйдут на первый план. Вам захочется улучшить существующие отношения или, если вы одиноки, обрести любовь. Не бросайтесь в омут с головой, а используйте это время для анализа. Ответьте себе на вопрос, что именно вы хотите получить от отношений и какого человека видите рядом с собой.

19 декабря - Венера становится ретроградной

Теперь, когда вы разобрались со своими чувствами, самое время начать работу над ними. Привнесите в вашу пару больше романтики: устройте свидание, сделайте своей второй половинке подарок или просто поговорите по душам. Сейчас у вас есть возможность вывести ваши чувства на новый уровень.

19 декабря - Полнолуние в Раке

Будьте осторожны - в этот день эмоции зашкаливают и вы ненароком можете наговорить лишнего. Сфокусируйтесь на проработке эмоционального интеллекта, если не хотите обидеть родных вам людей. Не нервничайте, не вступайте в конфликты и по возможности останьтесь дома. Времяпровождение в уютной и домашней атмосфере станет отличной перезагрузкой.

29 декабря - Юпитер переходит в знак Рыб

В этот день в вас повысится чувствительность и мечтательность. Вы почувствуете, что можете выйти за рамки своей привычной жизни - появятся новые возможности, идеи, вдохновение. Используйте это время с пользой и найдите дело, которое будет приносить вам духовное и эмоциональное удовольствие.

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