Что должна делать женщина, чтобы вдохновлять мужчину на успех

Древние традиции говорят, что именно женщина является творческой энергией Вселенной, вдохновляющей и наполняющей мужчину. А мужчина, получая эту энергию, превращает ее в изобилие. Мужчине дана способность структурировать женскую энергию, трансформируя ее в материальные блага и финансовые потоки.

Считается, что без женской энергии мужчина не может реализовать свой потенциал полностью, заработать достаточно денег, достичь желаемого положения. И поэтому чем больше у женщины емкость женской энергии, тем успешнее находящийся рядом с ней мужчина. Женщине от природы дана способность сделать мужчину успешным и процветающим. И если в жизни женщины все складывается не так, как она хотела бы, и рядом с ней не тот мужчина или ее муж до сих пор не добился успеха, то сначала надо посмотреть на себя. Задать себе откровенный вопрос - все ли я сделала для того, чтобы мой мужчина был успешен и богат? Может быть, это не вина мужа, а недостаточная емкость женской энергии, помогающей привлечь желаемые финансовые потоки.

Важно также, чтобы мужчина, получающий эту энергию, умел ее ценить и хотел стать более успешным. Успех мужчины - это минимум на 50% заслуга женщины. Не бывает такого, чтобы мужчина не стремился к успеху. Это его природа. В силу неправильного воспитания, постоянной критики, серии крупных неудач, может показаться, что мужчина утратил этот потенциал. Однако это не так. Потенциал есть у каждого мужчины, и он никуда не девается, пока мужчина жив.

Женщина способствует успеху любимого мужчины. Теплом, заботой и любовью, принятием женщина наполняет мужчину своей энергией, задает вектор, а мужчина превращает эту энергию в энергию процветания, успеха и богатства. Женщине природой предначертано БЫТЬ, ЖИТЬ, РАДОВАТЬ, ЛЮБИТЬ. Мужчине - ДЕЙСТВОВАТЬ, ДОБИВАТЬСЯ, ПОБЕЖДАТЬ.

Что конкретно должна делать женщина, чтоб вдохновлять мужчину на успех:

1. Принимать его таким, какой он есть. Не переделывать его!

Принимая его, вы признаете его право быть самим собой. Нужно избавиться от идеи, что вы лучше мужчины что-то знаете, в чем-то разбираетесь, что вы умнее его. Дайте ему свободу быть самим собой. Не пытайтесь совершенствовать его. Принятие означает, что вы признаете его человеком, как и вы, со своими достоинствами и недостатками, вы понимаете, что у него есть недостатки, как и у любого другого мужчины. Вы принимаете человека целиком со всеми его ценными качествами и со всеми его человеческими слабостями.

2. Ценить его лучшие стороны, то, что он делает для вас.

Ценить мужчину означает уважать его достоинства и быть благодарной ему за то, что он есть, и за то, что он делает для вас. Задумайтесь, что вы можете ценить в своем мужчине? Черты характера, качества, способности, интересы.

Если вы не можете найти в своем муже, что ценить в настоящее время, обратитесь к прошлому опыту. Вспомните, как вы познакомились, за что он вам понравился, чем он впервые вас привлек, какие-нибудь события вашей совместной жизни, которые вызвали ваше восхищение и признательность, или трудные обстоятельства, с которыми он мужественно справился.

3. Восхищаться его мужественностью.

Глубоко в душе каждый мужчина желает видеть в женщине восхищение своими мужскими достоинствами, а именно свойственными мужчинам способностями, талантами, достижениями, идеями, мечтами и мужским телом, его мужественностью. Он нуждается в восхищении как в хлебе. Как женщина нуждается в любви, так и мужчина нуждается в восхищении.

Восхищение очень важно для мужчин, им его взять неоткуда, если окружающие не будут ими восхищаться. Восхищение мужчина готов получать из любого источника, но особенно ценным будет восхищение из уст любимой женщины.

4. Следовать за мужем, принять его авторитет.

Доверять и доверяться ему, его руководству. Это сложно, когда мы в позиции мамы все знаем лучше него и еще можем ему рассказать, что нужно ему делать. Доверьтесь мужчине, что он в состоянии принять правильное решение. Его решение и видение вряд ли будет совпадать с вашим, но это не означает, что оно неправильное.

5. Позволять ему быть лидером, кормильцем, защитником.

Роль лидера, защитника и кормильца - это мужская роль, это его право и его преимущество. Когда у вас внутри будет 100%-ная уверенность, что кормить семью должен мужчина, он начнет ее кормить. Вы просто перестанете это делать. Заняв такую позицию, вы не только отдадите мужчине его роль, но и удовлетворите его потребность быть нужным.

Если вы начинаете повышать мужественность мужчины, он автоматически начинает двигаться вперед, расти, у него начинает все получаться, он начинает хорошо зарабатывать, становиться успешным. Для того, чтобы вы могли повышать мужественность мужчины, вам самим нужно повышать свою женственность.

6. Позволять ему управлять финансами.

Муж несет ответственность за обеспечение семьи. Если мужчина перестает зарабатывать деньги и не хочет или не может долгое время найти работу, - это тревожный знак, что ответственность за обеспечение семьи и лидирующая роль находится у женщины. Мы начинаем суетиться, помогать мужу искать работу, начинаем принимать решения за него, пилим его, пока сами не взваливаем на себя эту обязанность и идем "пахать". Что должна делать женщина на самом деле? - "ей должно хватить мужества сесть рядом с мужем и более не делать никаких телодвижений" - принимать его с любовью и верить, что он справится, доверять ему, и ждать, пока он возьмет на себя эту ответственность.

7. Позволять себе хотеть и иметь.

Если рядом с мужчиной женщина, которая ему небезразлична, и у нее есть желания, то он будет стараться удовлетворить ее желания. Мужчины так устроены, им нравится делать женщину счастливой. Но если женщина сама подавляет свои желания или не позволяет себе иметь то, что желает, мужчина ничего с этим не сможет сделать. Он будет лишь зеркалить наше отношение к себе. А мы будем обижаться, что это он такой сякой скряга.

Не бывает жадных мужчин - бывают женщины с очень низкой самооценкой. Не бывает мужчин-монстров, бывают жены, которые забыли о себе.

Насколько у женщины есть планы, задачи, намерения и желания, которые имеют какой-то потенциал - настолько они наполняют мужчину. Это как двигатель успешности мужчины. Когда у женщины нет желаний, она разрушает успешность мужчины, нет движения вперед. Мужчине мало что нужно, они аскетичны по природе.

8. Развивать в себе женские качества. Быть в женском полюсе.

Для женщины важно состояние! В этом ее ценность и ее сила. Когда она в женском состоянии, она волшебница. Тогда рядом с ней мужчина становится мужественным, спокойным, уверенным, принимающим решения, действующим, реализующим задуманное, берущим на себя ответственность.

Если рядом женщина, которая всё время говорит о прошлом, всё время жалуется, кого-то осуждает, обидчивая, нерешительная, ни к чему не приспособленная и не делающая себя счастливой, депрессивная, то мужчина рядом становится раздражительным, претензионным, агрессивным, неуверенным в себе и не желающим брать на себя ответственность. Поэтому для нас важно:

9. Быть наполненной, счастливой - заняться собой.

И быть такой женщиной, ради которой он захочет зарабатывать деньги, которой захочет помогать, и которую нельзя не любить. Такой женщину может сделать только Любовь от избытка - тогда ей есть чем поделиться. Не куча каких-то методов манипуляции, не стервология и вумбилдинг.

Когда женщина питает мужчину, она дает ему энергию на реализацию его во внешнем мире. Женщина - это колодец из которой пьет мужчина и качество этой воды очень важно. Это работа женщины над собой несчастливая, не любящая себя женщина не может никого сделать счастливой, она не может дать то, что не имеет сама. Женщины являются фундаментом успешности мужчины и отношений в семье.

Сила женщины огромна. Проблема в том, что женщины не понимают своей силы и возможностей своего влияния на мужа.

10. Поддерживать его идеи и верить в его возможности, что он сможет!

Если жена поддерживает идеи мужа, даже самые "сумасшедшие" с доверием и верой в него - это то ценное, что может сделать женщина для мужчины. История генри Форда, с его идеей в машиностроительной индустрии, в которую мало кто верил. Но его жена веря в мужа, каждый вечер помогала ему в гараже - держала светильник, когда он работал в гараже после трудового дня. Она поддерживала его и верила в его идею!

Мужчины - не биороботы, которые должны решать все наши проблемы, зарабатывать деньги, покупать квартиры, давать нам детей и помогать по дому, реализовывать наши мечты. Мужчины - такие же люди. И они так же как и мы хотят любви. Чтобы его любили, а не использовали. Чтобы его видели, а не пилили. Чтобы его внутренний мир был кому-то интересен и приятен.

И тогда скупые становятся щедрыми. Бардачники начинают наводить порядок. Трудоголики уделяют внимание близким. Бесчувственные - проявляют любовь, а ранимые и инфантильные - взрослеют. Только любовь может совершить такие преобразования. Когда вы видите его душу, его личность, его сильные стороны, его потенциал. Видите сами - и помогаете ему увидеть их.

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