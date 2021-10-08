Известный футболист Малафеев вышел в свет вместе с супругой на фоне слухов о разводе - ФОТО

Неделю назад супруга известного футболиста Вячеслава Малафеева призналась, что они с мужем решили пожить отдельно. На такой шаг пара пошла из-за постоянных семейных ссор, но некоторые пользователи обвиняли в расставании звезд бывшую супругу рэпера Гуфа Айзу Долматову, которая оказывала значительные знаки внимания футболисту на шоу "Звезды в Африке" на телеканале ТНТ.

"Дорогие мои, буду честна с вами. Я взяла перерыв в Instagram, но больше не хочу скрывать правду. Мы со Славой уже неделю не живем вместе. Взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю. Это непростое решение для меня, поэтому не закидывайте вопросами. Придет время, поделюсь", - писала Екатерина в своем Instagram.

Екатерина и Вячеслав Малафеевы на открытии офиса. Фото: @teterinaolga/Instagram

7 октября состоялось открытие нового офиса компании футболиста, которая специализируется на продаже недвижимости и дизайне интерьера. Супруги появились на мероприятии вместе и весь вечер не отходили друг от друга. Вячеслав и Екатерина выглядели очень счастливыми, как будто новостей о возможном разводе никогда и не было.

Супруга футболиста выбрала для выхода светлое платье и бежевые туфли, а Вячеслав классический смокинг.

Напомним, что Екатерина и Вячеслав Малафеевы поженились в 2012 году. На тот момент у футболиста уже было двое детей от предыдущего брака, который закончился трагической смертью первой супруги. В отношениях с Екатериной у пары родился сын Алекс, а в 2020 году пара пережила выкидыш. Из-за этого, по словам женщины, и начались проблемы в семье.

passion.ru