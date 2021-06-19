Самокритичные и эгоистичные знаки Зодиака

1. Весы

Весы увлечены совершенством, которое приводит к непрекращающейся самокритике. Внешне Весы выглядят уравновешенными и привлекательными, но они так строги к себе, что это может доходить до абсурда и мешать их мирной, гармоничной жизни.

2. Скорпион

Скорпион самокритичен, потому что считает, что остальные относятся к нему критически. В глубине души Скорпион - самый чувствительный и преданный из всех знаков Зодиака, и желает взаимности в отношениях. Вот почему он становится параноидальным и ревнивым, когда обнаруживает, что другие более любимы или желанны, чем он. Он старается закамуфлировать свою неуверенность юмором, однако постоянно ощущает, что недостаточно хорош.

3. Водолей

Водолей обычно держится очень уверенно, но это лишь видимость. Водолей проницателен и обладает изобретательностью и изворотливостью мышления. Эта комбинация делает его чувствительным к мнению других людей о нем и заставляет его чувствовать себя изгоем. Он изо всех сил пытается влиться в социум, и, когда это не получается, Водолей думает, что с ним что-то не так.

4. Козерог

Козерог требователен к себе, потому что ему комфортно в мире уверенности, четкого понимания предмета и его структуры. Козерог подобен ученику в школе, который любит следовать правилам, так как это дает ему ощущение упорядоченности и рутины в жизни. Козерог часто оказывается в зависимых отношениях именно по этой причине: он полагается, что его партнер придаст ему уверенности.

5. Дева

У Девы параноидальное и аналитичное мышление, поэтому она часто винит себя в неудачах и выискивает в себе изъяны. Она пытается определить, почему она не соответствует выдуманному ей идеалу, почему не использует весь свой потенциал, почему не ввязалась в еще один проект на работе и т.д.

6. Лев

У Льва сильное эго, которое вызывает чувство неопределенности. Лев известен своей уверенностью, но не обманывайтесь: он такой же, как и все остальные. Лев часто требует от самого себя быть лучше и страдает от этого.

7. Рак

Рак жесток к самому себе, когда считает, что это необходимо. Его неуверенность в себе чаще всего проявляется в отношениях: когда он переживает расставание или ссору, или если кто-то по какой-то причине отверг его, он волнуется, пытаясь понять, почему он недостаточно хорош. В других ситуациях, Рак вполне доволен собой.

8. Рыбы

Хоть Рыбы и эмоциональны, они не слишком самокритичны. Большинство Рыб любят себя. Они считают себя величайшими творческими гениями чаще, чем погружаются в пучину отвращения к себе. Рыбы сомневаются в своей работе, а затем придумывают доказательства своей компетентности. Рыбы не опускают руки, они творят.

9. Близнецы

Близнецы критикуют себя, когда думают, что обидели кого-то или когда считают, что растрачивают свой потенциал. Близнецы - самые энергичные из всех знаков: они преуспевают, когда им кажется, что они проживают каждый момент жизни на полную катушку. Они разочаровываются, когда считают, что недостаточно хороши для любимых ими людей, или когда не следуют своим мечтам из-за страха неудачи.

10. Овен

Овен слишком логичен, чтобы критиковать себя. Овен никогда не будет сомневаться в самом себе, потому что занят попытками доказать, что достоин занять место под солнцем, и его не беспокоит, что о нем думают другие люди.

11. Телец

Телец не слишком жесткий по отношению к самому себе и старается убедить в этом других. Если он чувствует себя любимым, он редко обращается к критике себя или своих действий. Как правило, у Тельца стабильная позитивная самооценка, и ему трудно изменить ее, разве что, если любимый партнер скажет ему о его недостатках.

12. Стрелец

Дело не в том, что самокритичная мысль никогда не посещает сознание Стрельца, просто он не практикует ​​ненависть к себе. Фактически, он ищет способ, благодаря которому может стать лучше. У него не бывает моментов самоотрицания, он заинтересован в новых вещах, людях и образе жизни, которые может адаптировать и изменять, и не воспринимает все сверхчувствительно, как это делают другие.

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