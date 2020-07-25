4 секрета, которые мужчины не раскрывают любимым женщинам

Отношения между партнерами не всегда прозрачные. Иногда они скрывают друг от друга некоторые вещи, боясь обидеть или быть неправильно понятым. Но порой мужчины скрывают и свои эмоции и чувства. Однако есть такие вещи, которые партнер может сказать, но только если вы напрямую об этом спросите.

Вот 4 вещи, которые мужчины чаще всего скрывают от своих любимых:

1. Сексуальные фантазии. Сексуальность часто переплетается со стыдом. И скрытые желания ‒ информация, которую ваш партнер может скрывать за семью замками. У вас свои сексуальные фантазии, у вашего мужчины они могут быть другими. Попробуйте просто спросить его об этом.

2. Потребность в эмоциональной поддержке. Мужчина постарается сделать все для того, чтобы не показать, что ему нужна помощь. Когда вы достаточно хорошо будете знать своего партнера, вы научитесь без слов чувствовать, когда его необходимо поддержать. Но лучше, если вы спросите напрямую.

Каким бы сильным и независимым ни казался ваш любимый человек, временами он тоже нуждается в плече и жилетке.

3. Ему страшно вас потерять. Чаще всего мужчины пытаются скрыть от любимых тот факт, что им тоже бывает страшно. Он может не говорить об этом прямо, но на самом деле он боится потерять вас. Попробуйте как-нибудь спросить его, как он представляет жизнь без вас.

4. Он очень любит обнимать вас. Влюбленный мужчина готов сутками прикасаться к любимой женщине. Ваш любимый никогда не говорил вам, как ему хорошо засыпать в обнимку с вами? Задайте ему этот вопрос. Поверьте, ответ вас удивит.