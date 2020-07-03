3 признака, что он в вас влюблен

Когда начинаешь задумываться: "А любит ли он меня?", женщина начинает искать признаки и знаки любви мужчины к ней, гадать, придумывать, сомневаться, надеяться...

Вы начинаете искать сигналы любви, и некоторые из них более чем очевидны - он привязан к вам, не отрывает глаз, проводит много времени с вами, а самое главное - твердит о том, что любит вас. Но есть и совершенно другие, незаметные на первый взгляд вещи, которые свидетельствуют о том, что человек влюблен в вас. Но он их не всегда показывает. Почему? Потому что сильные чувства многих поначалу пугают.

1. Он уверен, что вы - уникальная и единственная в целом свете.

Это своего рода - часть медового месяца отношений. Химические реакции в нашем мозгу полностью отключают критическое мышление, и мы видим в партнере исключительно все самое лучшее.

Нам нравится в нем буквально все - причуды, странности, недостатки, "тараканы". Даже храп любимого в такие моменты кажется влюбленному самой изысканной музыкальной симфонией.

Когда мужчина влюбляется, он безоговорочно принимает вас целиком - со всеми недостатками и изъянами. Даже то, чего вы стыдитесь и стараетесь спрятать (например, вам кажется, что у вас короткие ноги или длинный нос) - он находит все это великолепным. Он вдохновляет вас принять и полюбить себя такой, какая вы есть, и пытается слиться с вами в единое целое.

Он с восторгом занимается вашими хобби и разделяет все ваши интересы и увлечения. Он смотрит на вас так, как вы сами никогда себя не видели. И это не может не вдохновлять.

2. Он становится эмоционально уязвимым.

Один из признаков, что мужчина влюбляется вас - он становится эмоционально хрупким. Для мужчин это просто невероятный опыт: они становятся более уязвимыми. А это то чувство, которое они не приемлют и не любят в себе.

Когда он с вами, то реагирует буквально на все, как спичка. Он может стать ревнивым и чуть ли не одержимым мыслью, что вы оставите его. Его поведение вовсе не означает, что вы что-то сделали не так или обидели его. Это он пытается справиться со своими эмоциями.

Далеко не все мужчины проявляют это, но очень-очень многие. Как правило, к такому поведению более склонны мужчины с немного заниженной самооценкой. Они начинают сомневаться, накручивают себя, как такая прекрасная девушка вообще выбрала его, и она может найти лучшего и так далее.

3. Он углубляет и расширяет связь с вами.

Любовь - это, прежде всего, глубокая и широкая связь. Это может проявляться в самых разных формах и вариациях. Например, он с гордостью знакомит вас со своими родителями и коллегами.

Он может пригласить вас на семейный праздник, чтобы представить родственникам и друзьям семьи. Или попросить разделить с вами свое хобби: например, взять с собой в поход или пригласить на мастер-класс по гончарству, которым, оказывается, он увлекается много лет. Также он может взять вас с собой на бейсбольный матч или попросить помочь в каком-то совершенно фантастическом проекте.

Мужчина впускает женщину в свою жизнь, когда рассчитывает на долгую связь - запомните это.

С учетом вышесказанного, самыми важными признаками того, что мужчина влюблен в вас, является его внимание и сосредоточение на вас. Когда мужчина реально начинает становиться "вашим", он фокусируется на вас, делает для вас какие-то приятные вещи, даже если вы об этом не просите. Он может просто остановиться посреди улицы и поцеловать вас - так рождается любовь.