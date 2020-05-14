Вы не обретете истинную любовь, пока не примете эти 8 вещей

Настоящая и долговременная любовь - это не что-то, что происходит само по себе, безо всяких усилий. Она требует постоянной отдачи и немалых вложений энергии.

Вот 8 советов, которым стоит следовать, если вы действительно хотите, чтобы отношения были здоровыми и счастливыми.

1. Чтобы найти подходящего человека, будьте им сами

Вы должны сами обладать теми качествами, которые хотите видеть в своем партнере. И если хотите быть для него особенным, важно вдохновлять чувствовать его особенным.

2. Знайте свои границы и пределы

Настоящая любовь неизбежно требует от нас компромиссов. Вам придется принять своего партнера таким, какой он есть, но вместе с тем, стоит четко очертить границы своего личного пространства, и то, что вы не готовы принять ни в коем случае. Никогда не позволяйте партнеру пересекать эти границы, как бы вы его ни любили.

3. Ваше общение должно быть здоровым

Если вы чего-то ожидаете от своего партнера, вы должны прямо говорить ему об этом. Если вас что-то не устраивает, опять-таки, скажите ему об этом, сделав это максимально мягко и тактично. А еще стоит прислушиваться к просьбам и критике партнера, если они не переступают определенных границ. Секрет полноценных и длительных личных отношений - в умении правильно и эффективно общаться.

4. Поддерживайте цели и стремления партнера

Помогите ему достичь того, что он хочет больше всего на свете. И подбадривайте, если на его пути встанут временные трудности.

5. Будьте позитивными

Крайне важно окружать себя людьми, которые будут с вами открытыми и честными. Это помогает поддерживать позитивное настроение в любых отношениях, не исключая романтических.

6. Помните о том, что вы - не жертва

Вы - единственный человек, который действительно контролирует вашу жизнь. Так что не обвиняйте других людей, включая партнера, в своих проблемах. Решить их можете вы и только вы.

7. Старайтесь, чтобы ваша жизнь была осмысленной

Четко определите для себя, чего хотите от собственной жизни. А истинная любовь поможет достичь поставленных перед собою целей, сделать жизнь успешнее и счастливее.

8. Истинная любовь всегда основана на обоюдном уважении

Здоровые отношения всегда основаны на уважении - как вашем, так и в отношении вас. Когда вы уважаете других людей, вы становитесь в их глазах человеком, достойным уважения.

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