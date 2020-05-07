12 фраз, которые произносят женщины, и что они на самом деле имеют в виду

Научиться понимать другого человека - значит овладеть целым искусством. Особенно, когда речь идет о женщинах.

Вот некоторые женские фразы, которые могут означать не совсем то, что кажется на первый взгляд.

"Делай что хочешь"

Не делайте того, что планировали, если хотите избежать длительных обид. Возможно, ей кажется, что вы ее игнорируете, и этой фразой она пытается дать вам это понять. Просто уделите своей избраннице больше внимания.

"Мне нужно побыть одной"

Это может значить, что вас слишком много в ее жизни. Вы не даете ей возможности побыть наедине с собой. А именно это ей сейчас и нужно. Не приставайте к ней с вопросами и не требуйте объяснений. Просто дайте немного пространства, о котором она просит.

"Ты вовсе не должен..."

Она может просто из вежливости говорить, что вы не должны что-то делать для нее. Это проявление скромности с ее стороны. Но женщины любят маленькие жесты, в которых проявляется любовь к ним. Дарите ей любовь, которую она заслуживает.

"Я выгляжу толстой?"

Никогда не отвечайте на этот вопрос утвердительно. Как минимум, скандал гарантирован. Но если вас беспокоит ее состояние здоровья, поговорите с ней. Поговорите, но никогда не оскорбляйте свою женщину.

"Прекрасно!" (произнесенное достаточно громко и четко)

То, как она произносит это слово, и язык ее тела многое говорят. Если она произносит "Прекрасно!" коротко и четко, значит вам ни в коем случае нельзя оставлять ее одну в этот момент. Может быть, она злится или обижена, тогда лучше сесть и поговорить об этом.

"Я не злюсь"

Она совершенно точно злится. Она хочет, чтобы вы извинились. Возможно, даже за то, чего не совершали. Подождите, пока она успокоится, а потом поговорите о том, что происходит.

"Она симпатичная?"

Суть вопроса в том, считаете ли вы ее менее симпатичной, чем другую женщину. Если вы ее любите, то всегда говорите ей, что она куда красивее.

"Я практически закончила"

Она еще не закончила. Ей понадобится время для того, чтобы собраться. Она хочет выглядеть красивой для вас, будьте терпеливыми.

"Нам нужно поговорить"

Она совершенно точно раздражена. Ей нужно, чтобы вы ее выслушали. Проявите участие и слушайте, ни на что не жалуясь. Может быть, в ваших отношениях существуют проблемы, которые нужно решить. И у нее накопилось достаточно решительности для того, чтобы открыто озвучить и разобраться со всем.

"Давай поговорим об этом позже"

Она злится. Ей нужно успокоиться, и только потом она сможет решить с вами проблему. Дайте ей время, не доставайте ее расспросами.

"Выглядит мило"

Она ведет себя вежливо. Она не отказывается от вашего подарка, но вряд ли будет его использовать. Это не то, о чем она мечтала, но ей нравится ваша попытка сделать ей приятное.

"Нет значит нет"

В этой фразе нет никакого скрытого значения. Совсем. Нет значит нет. Все четко и ясно. Она говорит "нет", чтобы побудить вас вспомнить об уважении к ней и личностных границах в ваших отношениях.

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