3 слова, которые важнее в отношениях, чем «я люблю тебя»

Вспомните, сколько раз вы говорили любимому человеку "Я люблю тебя"?

В зависимости от продолжительности ваших отношений (и уровня темперамента), это могло быть сто, тысячу или миллион раз.

Выражение слов любви имеет большое значение в любых отношениях. Но что, если бы вы выучили 3 слова, которые позволили бы партнеру почувствовать себя действительно значимым человеком и помогли бы вам стать еще ближе друг к другу?

Вы готовы?

Итак, вот эти слова: "Я ЦЕНЮ ТЕБЯ".

"Я ценю тебя" - это три волшебных слова, которые нам всем следует как можно чаще произносить во всех наших взаимоотношениях, особенно в романтических.

Возможно, они и обладают такой силой, потому что нам приходится их слышать очень редко...

Признательность - это краеугольный камень любого длительного союза.

В длительных отношениях легко начать относиться к близкому человеку как к чему-то само собой разумеющемуся или зациклиться на тех его словах и поступках, которые кажутся нам обидными. Но находя вещи, позволяющие по достоинству ценить своего партнера, а затем выражая эту признательность, вы оба почувствуете себя счастливее и ближе друг к другу.

Исследования показывают, что умение быть благодарными - это то качество, которое рождает в людях желание проводить с вами больше времени.

Фраза "Я ценю тебя" на самом деле сильнее "Я люблю тебя". Почему?

1. Фраза "Я люблю тебя" зачастую становится триггером - почти каждому человеку приходилось переживать предательство, поэтому мы к этим словам относимся с большой настороженностью. А вот выражение признательности почти для каждого из нас является безопасной эмоцией, тем более она не так сильно заряжена.

2. Фразу "Я люблю тебя" мы нередко воспринимаем как что-то обыденное, как данность. К примеру, мы часто произносим: "Ты же знаешь, что я люблю тебя". То есть из-за постоянного употребления эта фраза обесценивается и теряет свою силу.

3. Фраза "Я люблю тебя" может быть использована с целью манипуляции - к примеру, для того, чтобы уговорить, успокоить или даже закрыть рот партнеру. В отличие от зачастую маниупулятивной "Ты знаешь, что я люблю тебя", фраза "Я ценю тебя" обычно идет от самого сердца, вызывая самую искреннюю реакцию.

4. Проявление признательности делает нас сильнее. Недавние исследования доказывают: когда мы испытываем благодарность, наше физическое, психическое и эмоциональное здоровье значительно улучшается. И теперь представьте себе, насколько сильно чувство благодарности, которое вы ощущаете и проявляете. Оно способно по-человечески сблизить вас с партнером и раздуть пламя страсти, не говоря уже об улучшении вашего здоровья и повышения уровня жизненной силы.

Чувствуете себя неловко или не знаете, с чего начать?

Три мощных способа сказать "Я ценю тебя":

Просто посмотрите партнеру в глаза и скажите: "Я ценю тебя".

Поблагодарите своего возлюбленного за его уникальные качества: "Я ценю тебя за то, что ты такой забавный/добрый/амбициозный/любящий".

Не бойтесь проявлять признательность за различные мелочи: "Я ценю, что ты всегда делаешь кофе". "Я очень ценю, что ты забираешь детей из садика". "Я очень благодарна за то, что ты сегодня сходил в химчистку".

Кстати: продолжайте говорить "Я люблю тебя", но делайте это от сердца и добавляйте "Я ценю тебя".

Суть любой фразы в том, чтобы действительно так думать и чувствовать!

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